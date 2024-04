Leitores divergem sobre ataque de Irã sobre Israel

Oriente Médio

"Irã inicia ataque a Israel com drones após ameaçar retaliação" (Mundo, 13/4). Nesse conflito que se inicia, não pode haver torcida para o lado A ou B. A escalada do conflito é mais uma prova de que o belicismo de A e de B poderá levar ao agravamento da eterna crise de segurança na região e no mundo.

Luiz Carlos Silva da Cunha (Pouso Alegre, MG)

Os iranianos fazem um ataque direto e pedem que não tenha reação? Mais dirigentes políticos que se comportam como líderes de grêmios estudantis.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

A teocracia judaica declarou guerra contra a teocracia iraniana ao atacar sua embaixada e o fez porque teme perder apoio dos EUA. Mais uma vez Israel ameaça a paz global em nome de seus interesses mesquinhos e injustos.

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)

Sistema anti-aéreo em funcionamento em Israel durante o ataque do Irã - Amir Cohen - 14.abr.24/Reuters

Passado e presente

"Comparar queda de Roma com atual ‘crise do Ocidente’ é maluquice" (Reinaldo José Lopes, 13/4). A história da vida privada de Roma mostra como esse império era cosmopolita, cheio dos mais variados cultos religiosos, com várias vertentes político-filosóficas, inclusive gregas.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Poder Judiciário

"Moraes viola liberdade de expressão e devido processo legal" (Glenn Greenwald, 13/4). Sem provas do que o articulista está dizendo e sem sabermos as fundamentações jurídicas do STF para ter determinado o que o autor disse que determinou fica difícil. São apenas palavras de torcida e nada mais.

Valéria Murad (Campinas, SP)

Os que atacam Moraes são os que não percebem que as redes sociais se tornaram um metaverso onde as regras do mundo real parecem não ter validade.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Até o Glenn dizendo que o STF (Xandão e sua turma) viola a liberdade de expressão e a Constituição! Os cegos estão diminuindo!

Fernando Martins (Uberaba, MG)

Comunicação pública

"TV Cultura teme investida de Tarcísio de Freitas contra sua independência e pluralismo" (Ilustrada, 13/4). Uma emissora como a TV Cultura é um patrimônio dos paulistas e deve ser preservada.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Tudo o que tem o nome de "cultura" no meio causa aversão ao bolsonarismo.

Josefina A Martins (São José dos Campos, SP)

TV Cultura e TV Brasil deveriam ser extintas. Os recursos gastos na manutenção dessas empresas deveriam ser redirecionados para fins mais importantes. A TV Brasil serve apenas como cabide de emprego para o governo Lula e para dele fazer proselitismo.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Burocracia

"Governo Lula não retomou nenhuma das 3.700 obras de educação paradas" (Cotidiano, 13/4). Educação nunca teve prioridade em nenhum governo. Os políticos sabem que, se melhorarem o nível do ensino, alguns deles serão banidos nas urnas. E é por isto que o ensino brasileiro continua sendo um dos piores do mundo.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)

Justiça

"Família de motorista diz que está indignada após oferta de 1 salário mínimo por dono de Porsche" (Cotidiano, 12/4). Tal atitude confirma que este fato lamentável retrata qual o lugar e o respeito que esta elite tem da classe trabalhadora. Espero que a justiça seja feita. Não é de gorjeta que esta família necessita!

Silvia Regina B. A. Negretti (Taboão da Serra, SP)

Alguém que dispõe de um veículo de R$ 1 milhão usado para matar deve ter condições de pagar mais que um salário mínimo.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)

Rebeldes e caretas

"O bom nunca fica velho" (Ruy Castro, 13/4). Tenho amigos americanos que até hoje não acreditam que o original de "A Garota de Ipanema" não é em inglês. Para eles sempre foi "The Girl from Ipanema." Vai entender.

Alexandre Assis (São Paulo, SP)

Liberado

"Corregedor suspende veto a minissaia, cropped e legging no STJ" (Política, 13/4). Tanta coisa importante para pensar e fazer neste país e a cúpula do Judiciário gastando o dinheiro do contribuinte para criar um regulamento ridículo que só serve ao seu senso de auto importância.

Priscila Lago (São Paulo, SP)

Obras públicas

"Pressionado, Nunes veta novos contratos sem licitação na Prefeitura de SP" (Painel, 13/4). A falta de licitação facilita a vida de empresas sem o perfil técnico necessário. Obras são feitas sem uma responsabilidade técnica apropriada, o que leva a projetos deficientes e sem qualidade arquitetônica. Desconsideram o ambiente e a sustentabilidade. Numa UBS na Lapa tinham projetado o acesso das ambulâncias por meio de uma rua que inunda.

Eduardo de Mello (São Paulo, SP)

Operação Fim da Linha

"Conexão do PCC com transporte de São Paulo remonta a perueiros e brigas de décadas" (Cotidiano, 13/4). Que saudades da CMTC. Parem de privatizar tudo. Chega de bancar com dinheiro público o transporte coletivo. Volte, CMTC.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Vocabulário amoroso

"Não diga ‘eu te amo’, diga ‘por favor’" (Mariliz Pereira Jorge, 13/4). Parabéns pelo ponto de vista exposto. Pena que a maioria (homens héteros, obviamente) não entendeu. Com essa cegueira (ou será má-fé mesmo?) quem sofre são suas companheiras com tamanha cretinice.

José Renato Simões (São Paulo, SP)