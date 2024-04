Lula também é refém do Lira e da velha política, diz leitor sobre dinâmica em Brasília

Clima de insatisfação

"Lira dá início a plano para reagir ao STF e manda recado ao Planalto" (Política, 16/4). Finalmente! Democracia a caminho. A verdadeira democracia, a que está escrita na Constituição: Executivo governando, Legislativo legislando e Judiciário julgando.

Expedito Ferreira (Lagoa Santa, MG)

Esse Lira não representa os interesses da grande maioria do povo, mas os de sua classe, que é o agronegócio, apenas.

Luiz Antonio Sypriano (Piraquara, PR)

Assim como Bolsonaro, Lula também é refém do Lira e da velha política. E o povo que se lasque!

Igor Alexandre Garcia (Monte Alto, SP)

O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante a cerimônia de posse do ministro Flávio Dino no STF - Pedro Ladeira - 22.fev.24/Folhapress

Crime ambiental

"Pecuarista do pantanal é alvo de investigação por desmate químico em 81 mil hectares" (Ambiente, 15/4). Justiça brasileira, impunidade é o seu nome. Multa, mas não cobra, descobre o crime e o criminoso, mas não prende...

Márcia Meireles (São Paulo, SP)

É a ambição desmedida. Mas, após a era Bolsonaro, a certeza da impunidade encoraja seres como estes a cometerem crimes ambientais, que, na verdade, são crimes contra as pessoas, pois, sem meio ambiente, não há vida.

Humberto Giovine (Erechim, RS)

O pior é que tem apoio do Congresso, que está cheio dessa gente exterminadora do futuro.

Mario Martins (Jundiaí, SP)

Cerceamento da educação

"Gestão Tarcísio vai usar ChatGPT para produzir aulas digitais no lugar de professores" (Educação, 17/4). Os professores já perderam toda a autonomia de preparação e execução das aulas. São obrigados a usar slides prontos e postar tarefas também feitas pela Seduc, seguindo cronograma que também vem pronto. Não existe autonomia das unidades escolares para nada, não há liberdade cátedra, os trabalhadores da educação se tornaram alimentadores de plataformas.

Raquel Oliveira (São Bernardo do Campo, SP)

Uma IA até é capaz de imitar um Van Gogh. Mas nenhuma IA tem capacidade criativa. A IA deveria ser um auxiliar dos professores e autores criativos, ao invés de se tornar um molde que aprisiona a criatividade humana. Essa iniciativa é contrária ao empoderamento de alunos, autores e professores.

Paulo Borelli (São Paulo, SP)

Decisão absolutamente equivocada, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista tecnológico. O ChatGPT não pode, de jeito nenhum, substituir os materiais de ensino. É uma ferramenta sem regulamentação no Brasil e que foi lançada há menos de dois anos e ainda está em fase de testes! Além disso, a educação deveria ser politica de Estado. O que vemos, dia após dia, é a precarização do ensino. Querem manter a população ignorante. Essa decisão deve ser questionada na Justiça.

Cecilia Gomes (São Paulo, SP)

Uso da máquina pública

"Gil do Vigor quer usar redes para expor políticas populistas em ano de eleições municipais" (Mercado, 16/4). A capital paulista virou um canteiro de obras a serviço da eleição municipal! E, para piorar, os cofres municipais estão abarrotados de dinheiro, todos abertos!

Daniel Souza Medeiros (São Paulo, SP)

Discriminação

"ONGs processam colégio Porto Seguro por separar aluno pagante de bolsista" (Educação, 15/4). Vergonha! Aceita isenção fiscal e não quer cumprir, por que destratar os alunos? Que não aceite isenção fiscal! Absurdo!

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

Não conheço a escola, não conheço o fato, não sei quem está certo no caso. Mas uma situação desta permite criar diversas provas ao longo do tempo. Assim, se houver provas robustas, a escola deve ser punida, caso contrário, as entidades também devem ser responsabilizadas. Acho que é simples assim.

Silvio Luiz de Oliveira (São Paulo, SP)

Realidade desumana

"Trabalhadores resgatados em pedreira no RS recebiam crack como pagamento, diz polícia" (Mercado, 16/4). A triste realidade é que esses são alguns entre mais de um milhão. O Global Slavery Index 2023 registra que mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação de escravidão contemporânea em nosso país. Em todo lugar, de norte a sul, de leste a oeste, tem alguém, vulnerável, sendo explorado.

Maria da Graça Pimentel (São Carlos, SP)

Tempo que não volta

"Gene Simmons, do Kiss, responsabiliza gravadoras pela decadência do rock" (Ilustrada, 17/4). Tudo passa. Todo estilo musical, assim como qualquer movimento cultural, tem início, auge e queda. Achar que algo ou alguém é culpado pela decadência de um certo tipo de música é ingenuidade. Acorde, não brigue com o mundo real e sofra menos. Fica mais barato, creia-me!

José Filho (Belo Horizonte, MG)

Gosto é gosto

"5 temperos que estragam qualquer comida" (Cozinha Bruta, 16/4). Para mim, outro carinha que é uma delícia, mas o povo não sabe usar/usa demais é o alecrim. Qualquer comida feita com alecrim tem sabor de alecrim e mais nada.

Alexandre Assis (São Paulo, SP)

Concordo. Não dá para acreditar em todas as modinhas. Não tenho curiosidade nenhuma em consumir alho negro. Ainda mais com o seu comentário. Azeite trufado? Vá lá. Já tive vontade de comprar. Não mais. Quando eu ganhar na mega, talvez mate a curiosidade e vá a algum restaurante que sirva uma omelete com lascas de trufas.

Ruth Horie (São Paulo, SP)