Fogueira megalômana de vaidades, diz leitor sobre conflitos no STF

"Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF" (Política, 15/4). Fogueira megalômana de vaidades, politicagem e arrivismo pelo poder.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)

Creio que o STF poderia procurar um meio para se pautar por mais discrição, não é de hoje que essas querelas públicas geram um desgaste desnecessário à corte junto à opinião pública.

Antonio Pimentel Pereira (Governador Mangabeira, BA)

Saudades do tempo em que as intrigas da seleção brasileira geravam mais interesse do que caneladas entre togados. O estrelismo estragou a seleção e parece que vai fazendo o mesmo com o STF. Enquanto isso, os golpistas estão à espreita, prontos para desacreditar o VAR.

Arnaldo Comin (São Paulo, SP)

Constrangimento

"Mendonça dá bronca em advogada em audiência com governador de MT: ‘A senhora não tem decoro’" (Política, 15/4). Mais uma vez, os tubarões vencem as sardinhas, nenhuma novidade!

Wilton Santos (Manaus, AM)

O "desargumento" de que pesca artesanal prejudica peixes é tão absurdo quanto o terraplanismo.

Maria da Graça Pimentel (São Carlos, SP)

Não há como evitar o incômodo pensamento de que, fosse a advogada homem ou uma figura de poder, teria sido mais polido e mais civilizado. Mas era a advogada dos pobres contra o poderoso governador e os lobbies representados. Pequeno demais para a toga.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

Por outro lado

"O que está por trás da ideia de ditadura do Judiciário?" (Wilson Gomes, 16/4). O colunista tem a coragem e a sensatez de pôr o dedo na ferida dos ataques interesseiros contra o Judiciário. Diz não saber se Alexandre de Moraes está exagerando ou não, mas mostra os interesses escusos de muitos que criticam o Judiciário.

Carlos Brisola Marcondes (Florianópolis, SC)

Legado

"Governo Lula revê trajetória das contas e adia ajuste fiscal para próximo presidente" (Mercado, 15/4). Será que o governo Lula, com afrouxamento das metas fiscais, não estaria antevendo dificuldades de se reeleger e estaria preparando a verdadeira "herança maldita" ao seu sucessor?

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Acompanhamento parental

"Governo monitora 15 casos de radicalização de jovens para ataques a escolas" (Cotidiano, 16/4). Pais e mães, arrumem um tempinho e conversem com seus filhos, mesmo que eles não queiram conversar, caso contrário, a bandidagem vai conversar com eles. Não adianta reclamar dos filhos se você está ausente como pai ou mãe. Lembrem-se: filhos a gente cria com responsabilidade.

40 anos das Diretas Já

"Maior comício das Diretas uniu lideranças no Anhangabaú e impulsionou pressão contra ditadura" (Política, 15/4). Eu tinha 20 anos, estava acabando a universidade. Eu amo todas essas pessoas, tenho todos esses movimentos tão vivos em mim e só posso definitivamente me alegrar, me envaidecer como mulher, professora, do caminho de uma sociedade e da luta permanente de gerações em prol do bem comum —que imagem memorável.

Marilena Marques Salvati (Cascavel, PR)

Foi nesse comício, que eu, officeboy, com 16 anos, fui picado pelo mosquito da política. Esse "vírus" me transformou como pessoa e me fez, ao ir embora, ser alguém diferente daquele que havia chegado. A política deixou de ser cinza e pude perceber as cores do poder, com suas nuances. Sem dúvidas, a maior experiência democrática que já vivi.

Adilson Fornazieri Maturana (Lagoa Santa, MG)

Democracia é um sistema político ruinzinho, mas é o melhor que existe. Nos dá a liberdade de defender até a ditadura.

Gerson Risso (São Paulo, SP)

Direito do consumidor

"Aos 102 anos, idosa recebe aviso de cancelamento unilateral de plano de saúde" (Saúde, 16/4). É uma maldade sem precedentes. Todos sabem que idosos e doentes têm muita dificuldade para conseguir outro plano de saúde, mesmo estando dispostos a pagar mensalidades exorbitantes. Uma pessoa que pagou a vida inteira, na hora em que mais precisa fica na rua da amargura. Isso nunca poderia ser legal!

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

Um absurdo! Um novo medo desbloqueado. O doente é descartável e ninguém se importa.

Carla Taques (Ponta Grossa, PR)

As leis claramente beneficiam só um lado, o mais poderoso. Está na hora da modificação dessas leis.

Rosilene de Melo Menezes (São Paulo, SP)

Suporte local

"Aprenda a fazer fondue de 10 minutos com o melhor queijo do mundo, que é brasileiro" (Receitas do Marcão, 15/4). Já fui várias vezes para a Europa e várias vezes para Minas Gerais e digo, como apreciadora, já que não tenho conhecimento na área, que os queijos de Minas Gerais são incomparáveis, pelo meu paladar, é óbvio.

Marcia Alves (Ribeirão Preto, SP)

Brasil no centro

"IBGE vai vender mapa com Brasil no centro do mundo após ‘grande sucesso’" (Cotidiano, 15/4). Sempre pensei que o mapa-múndi tradicional tem implicâncias psicológicas. E falo seriamente. Começando pela aparente superioridade dos EUA e Europa por cima do resto do mundo e seguindo pela projeção cartográfica que faz parecer maiores os territórios do que realmente são.

Ricardo Pérez (Curitiba, PR)