Moro hoje em um pequeno paraíso terrestre, diz leitor

São Paulo

Lar para todas gerações passadas e que ainda estão por vir, e único lugar –até o momento – que suporta a vida, seja humana e outras, a Terra foi celebrada na última segunda-feira (22). O Dia Internacional da Terra foi instituído em 1970 e, desde então, é uma oportunidade de reflexão sobre o seu significado e importância.

Com cerca de 510 milhões de quilômetros de área, o planeta abriga 8 bilhões de pessoas, incontáveis paisagens, culturas e ecossistemas. Para celebrar nosso planeta, a Folha perguntou para seus leitores quais são seus lugares preferidos na Terra e por quê.

Terra vista do espaço pela equipe do Apollo 17 durante missão da NASA de pousar na Lua. - Nasa

O empresário Giorgio de Freitas Barros, 52, elegeu o mar como lugar favorito. "Pela sua imensidão e energia. Desde que comecei a mergulhar, a sensação de tranquilidade me remete a um novo planeta. É indescritível, vale a pena a experiência ao menos uma vez na vida", diz.

"É a praia de Piratininga em Niterói (RJ), no canto da prainha", diz o engenheiro Ricardo Abi-Ramia, 64. Essa praia em específico é seu lugar preferido no mundo porque é onde ia muitas quando era adolescente. O médico Rodrigo Emygdio do Nascimento, 45, também escolheu uma praia: Balneário Camboriú (SC) por conta das "férias na infância e namoradas".

Longe do Brasil, em Bora Bora, na Polinésia Francesa, foi onde Gerson Noronha Mota, 53, conheceu seu lugar preferido. "Praias perfeitas, com maciços montanhosos no centro. É só pegar uns vinhos e uma baguete francesa e sair de moto parando de praia em praia", conta.

Visão panorâmica da ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa - Samuel Etienne/Wikimedia Commons

Ainda falando de terras francesas, Maurício Dias da Silva, 59, fala sobre o Museu do Louvre: "Passei três dias lá, em toda minha vida. E a sensação de deslumbramento renovada a cada minuto é indescritível. Outros museus causam a mesma experiência, mas a arquitetura e a história do Louvre ampliam a sensação de se estar respirando arte e história."

A mineira Georgina Cassaro, 54, também elegeu um local na Europa como seu favorito. Para ela, a Holanda é um "conto de fadas real". Já para Paulo Francisco de Siqueira Costa, 73, é a cidade de Genebra, na Suiça, o lugar ideal: "Os melhores anos de minha vida em uma cidade perfeita para minha maneira de ver o mundo."

Para a paulistana Gisa, 46, a cor do céu durante o verão em Montevidéu, no Uruguai, é o que mais gosta no mundo.

Mas nem sempre é necessário ir longe para conhecer o lugar preferido. "Minha casa, que fica em São Paulo, apesar de uma cidade absolutamente mal tratada, por prefeitos muito ruins, amo este lugar", diz Marcos Barbosa, 52. O motivo? As muitas lembranças. "Das inúmeras peças de teatro fabulosas que vi, museus, shows, restaurantes e bares", explica o advogado.

Vista do céu a partir do Edifício Racy, na Avenida São João, no centro de São Paulo - Gabriel Cabral - 19.jan.2023/Folhapress

Jandira Pires, 62, também conta que seu lugar preferido na Terra é o lugar onde vive, um pequeno sítio. Isso porque pode cultivar seus próprios alimentos. "Lembranças de como fui criada com simplicidade, com poucas ou quase nada de condições financeiras. Porém, os alimentos vinham diretamente da Terra".

A vida bucólica também encantou Haroldo A. Faria Castro, 72. "Há três anos, troquei meu apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, por um sítio a 1.200 metros de altitude que tem cachoeiras, hortas orgânicas, árvores frutíferas e muito ar e água limpa. Acho que ganhei mais 7 anos de vida com essa mudança realizada durante a pandemia", diz o fotógrafo.

Assim como Jandira, gosta de plantar e colher seus alimentos. Conheceu 174 países, e conta que esteve em lugares incríveis, como Madagascar, Tanzânia, Namíbia, Bali e Tibete, "mas estou convencido que moro hoje em um pequeno paraíso terrestre".