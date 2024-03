'Parece que a desvalorização da mulher é inerente ao gênero e independe da classe social', diz leitora

8 de março

"Será que ainda precisamos de um Dia Internacional da Mulher?" ( Becky S. Korich, 10/3). Ufa! Temos que romper com isso. Parece que a desvalorização da mulher é inerente ao gênero e independe da classe social. Onde está escrito que mulher tem que ser empregada do marido?

Texto joga luz nas várias frases e sentidos usados contra mulheres. Tem mais: psiquiatras dos anos 1970 argumentavam que mensagens contraditórias e paradoxais têm poder de produzir pessoas esquizofrênicas. Ora, mulheres recebem mensagens diárias deste tipo.

O Dia Internacional da Mulher toca em aspectos significativos da igualdade de gênero, reconhecimento dos direitos das mulheres, e a conscientização sobre os desafios que as mulheres enfrentam globalmente. Daí sua importância. Serve como uma oportunidade para educar o público sobre os desafios específicos que a mulheres enfrentam em diferentes partes do mundo.

Inspiração

"Antropóloga que levou filhas a aldeia indígena durante pesquisas completa 50 anos na USP" (Educação, 11/3). Que história maravilhosa! Também sou mãe, docente e pesquisadora em universidade pública. Vivo na pele as dificuldades. O exemplo de Sylvia é inspirador.

Estou envergonhada e encantada: primeiro por nunca ter ouvido sobre esta pesquisadora na graduação de Ciências Sociais, segundo, por nunca ter ouvido nem lido sobre ela na mídia até hoje, aos 68. O encantamento é por ela ser uma pioneira nessa materno-pesquisa. Orgulho e respeito, professora!

Racismo

"Tem negro morrendo, mas não ‘tô nem aí’" (Ana Cristina Rosa, 10/3). Estamos nos revelando uma sociedade sem qualquer empatia.

Infelizmente a carne preta é a mais barata. Esses extermínios não diminuem a sensação de insegurança da população. Enquanto a polícia não trocar truculência por inteligência, atacando o poderio financeiro das organizações criminosas, nada vai mudar.

Num país viciado no colonialismo, do "você sabe com quem está falando?", o preconceito e o racismo só serão combatidos com educação. E se essa falha (e como falha!), a penalização é meio de educar. Certa vez, li que na África do Sul o apartheid usava cercas para "proteger os brancos" dos negros. Aqui, as cercas estão no imaginário do colonizado e são extremamente eficazes.

Eleições em Portugal

"Direita vence socialistas em disputa acirrada em Portugal, e ultradireita mostra força" (Mundo, 10/3). A esquerda vai sendo varrida da Europa por seu apoio à imigração descontrolada. Pautas identitárias demais, fraqueza demais, e os tradicionais fracassos econômicos. Sinto falta do equilíbrio entre avanços econômicos da direita normal combinados com avanços sociais da esquerda normal. Agora só temos extremistas, sem conexão com pessoas reais.

Só o Brasil ainda não entendeu a necessidade de eleger progressistas. A esquerda está falida no mundo inteiro. Países como Alemanha, Romênia, o leste europeu, já entenderam a importância do livre mercado.

Bebida sobrando

"Vinhos encalham e levam agricultores a destruir plantações e mudar de ramo" (Mercado, 11/3). Eu recomendaria que baixassem o preço antes de tomar outra atitude, como destruir as plantações. Uma garrafa de vinho razoável a R$ 80 reais não é para qualquer mortal.

Preços altos para o consumidor, isso sim faz diminuir o consumo.

Prefeitura de São Paulo

"Datafolha: Aprovação da gestão Nunes sobe e chega a 29% na Prefeitura de SP" (Política, 11/3). Eu queria entender quem é que avalia positivamente este prefeito. A cidade está abandonada. O tal asfalto novo que tanto apregoam não é para todos. Asfaltaram metade da rua em que eu moro (e o asfalto já está esfarelando), enquanto a outra continua cheia de buracos. Lixo se acumula pelo bairro, a pista de skate do parque foi demolida e no lugar, há mais de um ano, só ficou o entulho.

O paulistano tem que saber o que quer para a sua cidade, que está totalmente abandonada, suja, esburacada, mal iluminada e insegura. Nada funciona adequadamente. Não vai resolver essa passada de pó de arroz eleitoreira.

Lava Jato

"Ações da Lava Jato contra Cunha e Cabral regridem na Justiça Eleitoral e podem prescrever" (Política, 10/3). Final lamentável para uma das únicas tentativas de tirar o Brasil do mapa da corrupção. E agora ele segue firme na sua vocação de ser apenas mais uma República bem bananeira, do jeito que a esquerda adora.

Regredir é uma coisa, colocar na gaveta ou ignorar é outra. Quem merece virar réu e prestar contas com o povo? Ambos.

