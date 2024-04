'Se eu fosse Lula, mantinha Prates', afirma assinante

Divergências

"Dirceu diz que fritura de presidente da Petrobras é desastre e ‘passa a’ impressão de que Rui derrubará Haddad" (Mônica Bergamo, 9/4). Com todas as ressalvas que tenho a Dirceu, ainda assim acho que ele está certo. Prates é gabaritado para o cargo, enquanto o Silveira não é especialista na área. Se eu fosse Lula, mantinha Prates.

Elena Claudia Castro Assunção (Belém, PA)

A gestão da Petrobras é um tema sensível e esse ambiente de futrica destrói a confiança e a estabilidade que a dobradinha Haddad e Tebet vem costurando. Essa fogueira das vaidades antes das eleições municipais terá seu preço. O perfil do Haddad soma, já os outros…

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durante reunião na sede da empresa, no Rio de Janeiro, em 2023 - Mauro Pimentel - 2.mar.23/AFP

Tática ou auxílio

"Bondade de Lula com a conta de luz é populista" (Editoriais, 9/4). Infelizmente, era o que se podia esperar, desde que a ex-presidente Dilma Rousseff usou o mesmo artifício de reduzir as tarifas de energia elétrica para angariar popularidade.

Paulo Roberto Dufrayer de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Essa conta vai chegar, é só aguardar. Populismo é como uma festa... Muita música, bebida e comida. Só alegria, todo mundo adora. Quando acaba e chega a conta... Revolta, xingamentos e até agressões. Enfim, já vimos este filme. A existência de uma necessidade não dá a ninguém o direito de ser irresponsável.

Renato Dias (Vitória, ES)

Quando o governo socorre empresas privadas de falência, baixa decretos que isentam impostos para o setor privado, deixam de taxar grandes fortunas, são exemplos de um estadista, mas se baixar os impostos da cesta básica, subsidiar qualquer coisa que alivia o sofrimento da maioria da população, é considerado populista.

Sergio Aramis (Volta Redonda, RJ)

‘Consciência tranquila’

"Moro diz que julgamento no TRE foi impecável e preservou soberania do voto" (Política, 9/4). Sérgio Moro representou uma cara nova que poderia renovar a política de interesses que reina no Brasil, mas cometeu o crime de desafiar o PT. Nunca mais terá sossego.

Vicente Vieira (Brasília, DF)

Agora senti firmeza na Justiça paranaense! Mas ainda falta muito! Espero que seja igual para todos que dela precisem da verdade!

Luiz Reichmann (Guarapuava, PR)

Menos Moro, menos... O TRE só evitou condenar apenas um por um crime que todos cometem.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

Ausência

"Secretária do Ministério da Saúde tirou férias em meio ao aumento de dengue" (Saúde, 10/4). Este é o Brasil tradicional de membros que ocupam cargos por barganhas no governo sem competências e conhecimentos dos assuntos e não dão a mínima para suas obrigações com a sociedade, país do atraso eterno.

Paolo Valerio Caporuscio (São Paulo, SP)



Tecnologia sem freios

"A ameaça —ainda— sem nome" (Ruy Castro, 10/4). Tenho medo dessa gente e da porcaria de mundo que sobrará para meu neto. Choro por dentro pelos sonhos perdidos.

Maria Isabel Castro Lima (Florianópolis, SC)

O artigo foi muito bem abordando um forte elemento de risco para o mundo. Mas, no geral, o que ocorre é mais do que isto, pois as pessoas no mundo vivem um momento de liberdade egoica, onde cada um fala o que quiser se for para seu benefício pessoal. Tanto esquerda como direita mentem, xingam, mostram só um lado e não há mais nada confiável, nem os poderes da nação, nem a mídia, nem seu vizinho, nem sua família. Bom senso zero.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Comunicação digital

"O ministro mordeu a isca lançada pelo lunático" (Mariliz Pereira Jorge, 9/4). O ministro Alexandre de Moraes deveria ler a coluna de Mariliz Pereira Jorge. É uma aula de como se comportar nas redes sociais. E ela pega no ponto: integrantes do STF não deveriam ter conta em rede social. Aliás, já está na hora de se criar uma rede social pública, com regras claras de funcionamento, para comunicação institucional. Não é possível a comunicação institucional ficar sujeita aos caprichos dos donos das redes.

Priscila de Azevedo Noronha (São Paulo, SP)

"Moraes cita má-fé e nega pedido do X no Brasil para se isentar de ordens judiciais" (Política, 9/4). Como cidadão, já deletei o X dos meus aplicativos. Simples assim.

Flavio Pedrett (Salvador, BA)

Rito e cuidados paliativos

"Hospital de Campo Grande instala piscina para batizar paciente" (Saúde, 8/4). O tanque e os apetrechos necessários para o batismo geralmente são disponibilizados pela própria igreja, inclusive pelos bombeiros civis. Geralmente temos resistência por parte da equipe de assistência. Parabéns à doutora pela sensibilidade e empatia.

Felipe Damascena (Botucatu, SP)

Sistema de saúde

"Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS" (Editoriais, 7/4). A sobrecarga do setor secundário de saúde, principalmente, se deve muito a cultura clientelista da saúde brasileira, onde se procura o serviço a partir do momento em que está estabelecida a enfermidade. Dessa maneira, são essenciais políticas de conscientização sobre enfoque em promoção e prevenção em saúde.

Augusto Marrafon (Poços de Caldas, MG)

A saída mais justa é cobrar mais de quem tem mais. O amparo social é uma das finalidades dos governos.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)