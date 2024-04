Como a obra de Ziraldo impactou sua vida? Conte para a Folha

São Paulo

Criador do célebre personagem Menino Maluquinho, o cartunista Ziraldo morreu no último sábado (6), aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Dez anos atrás, ele disse a este jornal que decidiu criar seu personagem mais conhecido após uma palestra com pais e professores sobre a educação dos filhos.



"Disse que devíamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro será feito de muitos 'hojes'", disse ele. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu Maluquinho, que vive um dia por vez, intensamente.

O cartunista Ziraldo durante entrevista para a Folha em 2017 - Ricardo Borges/Folhapress

Além do personagem clássico, Ziraldo criou charges, pinturas, cartazes, murais, histórias em quadrinhos e crônicas durante uma carreira profícua que deixou seu legado mais importante na literatura infantil. Seus livros venderam mais de 10 milhões de exemplares e foram publicados em vários idiomas.



O alcance de sua obra pode ser melhor captado, porém, quando se olha para as histórias dos leitores, não só para os números. Pensando nisso, a Folha quer saber: Qual obra de Ziraldo mais mais impactou sua vida e por quê? Que legado o autor deixa para os leitores?

