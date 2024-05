'O PT nunca consegue a maioria e mesmo assim quer coalizões sem partilha do poder', escreve leitor

Posicionamento

"Tebet ataca temas caros ao PT e vira alvo de insatisfação no governo" (Mercado, 13/5). Tebet está certa. O Brasil precisa de mais investimentos que gerem riqueza para todos e menos apoio político à pseudo-sobrevivência. O PT não a liberou para áreas de ações políticas por ciúme e medo do seu destaque. Ela foi a maior razão para a vitória de Lula, não as declarações da Gleisi. Sabemos disto.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

O PT só admite seus aliados em pastas irrelevantes. Por essa razão Tebet foi empurrada para o Planejamento. Ali ela poderia ser apagada facilmente. Este é o problema do PT: nunca consegue a maioria e mesmo assim quer coalizões sem partilha do poder.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Previdência

"O sonho tebetiano de tornar chileno o INSS" (Rômulo Saraiva, 14/5). Independentemente do caminho a seguir, nossa Previdência precisa de outra reforma séria para continuar existindo. Aí entra o funcionalismo público, que recebe um valor muito superior aos recolhimentos. Ou seja, a conta está sendo paga por terceiros.

Antonio Medeiros Amorim (Brasília, DF)

Desvincular as aposentadorias do salário mínimo é de uma crueldade social intolerável. Jogar os idosos na miséria é equivalente a se praticar um genocídio. Certamente ela, como parlamentar, não seria atingida por essa "inovação". O sistema de capitalização individual merece ser estudado e estendido a todos os contribuintes.

José Freitas (Belém, PA)

Mais uma vez o Brasil levanta bandeira para diminuir a condição humana dos brasileiros no final de sua vida, após anos de trabalho. A ministra não faria esta proposta se tivesse uma aposentadoria como a do brasileiro comum.

Mirian Crapez (Niterói, RJ)

Estrutural

"Expulsão é o começo da reeducação contra racismo, diz advogada de Samara Felippo" (Educação, 10/5). O racismo é um problema institucional e estrutural, pode estar presente não apenas nos alunos, mas também nos comportamentos e atitudes dos colaboradores que nelas trabalham. Esta realidade torna a mudança cultural um grande desafio. É fundamental continuar lutando por uma educação inclusiva e igualitária, ao mesmo tempo em que trabalhamos para erradicar o racismo em todas as suas formas.

Veronica Casarini Pazos Avanci (Campinas, SP)

Tragédia no RS

"Leite mudou quase 500 normas ambientais em 2019; especialistas criticam gestão" (Ambiente, 8/5). As enchentes são a crônica de uma tragédia mais que anunciada. Centenas de normas ambientais inconsequentemente flexibilizadas para a insaciável sede de um capitalismo predatório no campo. O agro mata quando desmata como o remédio que é veneno em grandes doses.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Família Bolsonaro

"Bolsonaro e filhos agora acenam ao RS após menosprezo a pandemia e a chuvas na Bahia" (Política, 13/5). O estrago dos bolsonaristas no Brasil ainda vai durar muito.

Alvaro Almeida (Rio de Janeiro, RJ)

Bolsonaro sequer enviou uma mensagem de solidariedade ao povo gaúcho!

Clariana Oliveira (Brasília, DF)

A atual tragédia no RS é parte do resultado da política de passar a boiada por cima do Ibama e de medidas contra o desmatamento tão defendidas por Bolsonaro e bolsonaristas.

Maria Aparecida Azevedo Pereira da Silva (Campinas, SP)

Bolsonaro é ex-presidente e está inelegível. Foquemos o governo atual e seus erros crassos

Marcelo Batista (Uberlândia, MG)

Desafios para reconstrução

"Extensão territorial e pessoas afetadas tornam tragédia do RS sem precedentes no Brasil" (Cotidiano, 14/5). Antes desta tragédia já vimos outros desastres climáticos, como o Pantanal em chamas e rios secos na Amazônia. Agora a temperatura no Sudeste está muito acima da média. Isto tudo é um recado: o clima em todo o planeta está reagindo aos impactos causados pelo homem e sua ambição. Enquanto Musk pensa em enviar humanos para Marte, não cuidamos de nosso único lar, a Terra.

Maurilio Fernandes Figueiredo (Florianópolis, SC)

A reconstrução deverá representar uma mudança de paradigma. Esse será o novo normal no clima, não só para o Brasil, mas para o mundo. Precisamos de mais monitoramento e consciência ambiental.

Maria Araujo (Belo Horizonte, MG)

Governo Lula

"Reação à tragédia do RS vira problema no governo, e Lula busca ato para contornar imagem"

(Política, 14/5). Não será qualquer propaganda do governo que vai mudar a opinião de quem está sofrendo a catástrofe na pele.

Giselda Araujo (Brasília, DF)

É complicado e assustador ter que lidar com uma tragédia desta proporção, enviar ajuda o mais rápido possível para diminuir o sofrimento da população, e ter que lidar com inúmeras fake news espalhadas por oportunistas e opositores em busca de likes e monetização na internet.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)