Leitores comentam projeto de ampliação da Raposo Tavares: 'Não vejo alternativa que não inclua transporte coletivo'

Aumento de tráfego

"Projeto inicial de ampliação da Raposo Tavares é uma aberração" (Andanças na Metrópole, 23/5). Pelo que li aqui, o projeto não menciona transporte coletivo. Não tem metrô, trem, VLT, corredor de ônibus ou qualquer alternativa ao carro!

Helio Araujo (São Paulo, SP)

Não vejo alternativa para a Raposo voltar a andar que não seja transporte coletivo de alta capacidade com estacionamento integrado às estações. Mesmo assim, não vai andar muito rápido. O volume de tráfego, que não para de crescer, impõe essa realidade. Cedo ou tarde, penso, a rodovia será urbanizada até o km 20, ou talvez até o km 34, tornando-se uma avenida, com semáforos, cruzamentos e faixa de pedestres em vários pontos.

Flavio Doro (Brasília, DF)

Movimentação na rodovia Raposo Tavares, sentido interior, na altura da entrada para Cotia - Adriano Vizoni/Folhapress

Terceira via

"Tabata reúne 320 pessoas na casa de banqueiro e diz ser ponte entre direita e esquerda" (Painel, 21/5). A próxima eleição já está polarizada. Terceira via dificilmente consegue vencer.

Galdino Formiga (São Caetano do Sul, SP)

Uma das melhores deputadas do Congresso, uma mulher trabalhadora que progrediu graças a esforço e inteligência. Uma ótima opção para o centro. Os machistas sempre comparecem em peso contra ela, exatamente por suas qualidades e não por seus defeitos.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

É aquela ponte rachada com infiltramentos de todos os lados, construída com material de baixa qualidade, feita por concorrências manjadas para privilegiar os principais investidores da campanha. Mas o jeitinho de pobre menina que ascendeu a classe média por intermédio da política acaba convencendo a visão rasa, porque ao longo dos anos direita e esquerda foram confundidas com pessoas e não com ideias e ações. Assim, Tabata pode falar qualquer absurdo que ninguém irá questioná-la.

Reinaldo da Silva (São Paulo, SP)

Escolas cívico-militares

O leitor Florentino Fernandes Junior (Painel do Leitor, 23/5) não vê problema nas escolas cívico-militares: "Só faz quem quer". Não seria o mesmo caso do aborto, em um Estado laico como o Brasil? Qual o problema? Ninguém é obrigado a fazê-lo, só quem quiser.

Eva Stal (São Paulo, SP)

"Assembleia de SP aprova criação de escolas cívico-militares no estado" (Educação, 21/5). Sempre busquei para meus filhos uma escola onde eles pudessem desenvolver a capacidade de pensar com criatividade e independência, em que brincar também fosse tido como importante. As escolas cívico-militares são o avesso disso tudo que meus filhos vivenciaram em seu percurso educacional. Prova disso é o próprio Tarcísio de Freitas, que fez escola militar e se tornou incapaz de entender que muito melhor do que investir em escolas desse tipo seria investir no aperfeiçoamento pedagógico de professores e em boas equipes gestoras.

Poder aquisitivo

"Lula sobre importações até US$ 50: ‘Como você vai proibir meninas de comprarem uma bugiganga?’" (Brasília Hoje, 23/5). O presidente anda sem freio nas asneiras que fala. Pensar, pode! Falar, não! Que falta de respeito ele falar sobre bugiganga, desprezando as meninas que têm poder aquisitivo baixo.

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

Perigos

"A IA não é ameaçadora" (Deirdre Nansen McCloskey, 21/5). Vários países e qualquer pesquisador ou sociólogo minimamente qualificados verificam que IA é a maior ameaça que a humanidade já teve, não por ela mesma, mas por causa dos poucos e gigantescos grupos que a controlam, juntos com os serviços de inteligência dos EUA e perigosos bilionários da direita americana.

Robson J. Oliveira (São Paulo, SP)

Destino turístico

"Foz do Iguaçu quer mostrar que tem muito mais do que as cataratas" (Turismo, 22/5). Ser uma das sete maravilhas da natureza é só mais um título, Foz é 1000%, vale muito a pena ir, turistar em todos os sentidos, até praias de água doce tem bem pertinho, mas a ida às cataratas, e tomar a maior de todas as duchas (banho da água das cataratas), isso não tem preço.

Waldemar Stocco (Campinas, SP)

Destino obrigatório no Brasil. A definição perfeita da expressão "é de cair o queixo" está em Foz! É maravilhoso demais!

Daniela Franco (São Paulo, SP)

Formação

Drauzio Varella foi preciso e cirúrgico ao bem resumir a problemática acerca da quantidade absurda e irresponsável de faculdades de medicina no Brasil ("Faculdades tabajara", 22/5). O que mais choca é que os dados mencionados são conhecidos de todos nós e das autoridades há tempos, mas nenhuma delas pretende corrigir a anomalia, sabe-se lá por quê. Quem vai pagar a conta, como sempre, agora com suas vidas, será a população, que perecerá nas mãos de médicos que não são médicos.

Josenir Teixeira (São Paulo, SP)

Como usuária dos serviços de saúde dos planos, noto esse despreparo médico ao se apoiarem nos exames, sem muita noção dos sintomas das doenças. Aliás, noto que esses médicos, ou a prática médica em geral, seguem a cartilha da indústria farmacêutica em vez do conhecimento das doenças. Estamos mal atendidos. Como foi mencionado, os interesses da classe são poderosos. Cabe ao Ministério da Educação investigar isso.

Elizabeth O. Costa (Rio de Janeiro, RJ)

Excesso de médicos, falta de enfermeiros. No país do "você sabe com quem está falando", todos querem ser caciques. Dinheiro compra tudo.

Flavio Pinheiro de Melo (Brasília, DF)

Não tornam necessariamente melhor. Também não tornam pior. Mas, sem dúvidas, permitem ampliar o atendimento. E isso é muito bom!

Léo Ustárroz (Porto Alegre, RS)