Leitores lembram de seus primeiros contatos com a internet; veja relatos

Devido ao Dia Mundial da Internet, comemorado na última sexta (17), a Folha perguntou aos leitores quais são suas primeiras memórias relacionadas ao ambiente cibernético. Confira algumas respostas a seguir.

Meu pai contratou um plano de internet em 1996, quando eu tinha 14 anos. Ele era aficionado por novidades tecnológicas. Usei o primeiro chat em português, que era o Marcellu’s Bar, e ainda conservo um grande amigo que fiz ali. Lembro que no mesmo ano fui para a Disney em excursão e, nos EUA, já disponibilizavam computadores conectados nos hotéis, mas ninguém ali da minha molecada conhecia. Eu era a única a usar e dar notícias para os meus pais via email.

Camila Cristina Alves Lucca (Londrina, PR)

Meu primeiro contato com a internet foi via telefone. Esperava passar da meia-noite para conectar porque após este horário (até as 6h da manhã) as companhias de telefonia contavam como uma única ligação telefônica (nos outros horários a cada 4 minutos era contado um pulso/ligação). Pré-história.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Fui a São Paulo em 1995 e fiquei maravilhado com os anúncios de internet nas ruas que não tinham no Rio. Depois, numa exposição no Museu Nacional de Belas Artes, acessei a internet pela primeira vez em uns totens espalhados. Visitei o site da Coca-Cola. Achei tudo mágico.

Sérgio Miranda de Lima (Rio de Janeiro, RJ)

Logo do Google durante conferência em Mountain View, na Califórnia - Josh Edelson/AFP

Foi em algum momento em 1997, na casa dos meus pais em São Paulo. Peguei um CD que continha um discador do UOL, instalei e fiz a conexão. Não lembro o que assisti, mas só de ver a página do UOL cheia de imagens e notícias carregadas ali na telinha do meu monitor 14 polegadas, já valeu a pena.

Guilherme Neves (São Paulo, SP)

Foi no bate-papo do UOL. Conheci algumas pessoas e fui conhecê-las em shopping centers e reconhecê-las através da descrição física.

André Cassimiro (São Paulo, SP)

No centro de São Paulo, uma agência bancária disponibilizou o que era chamado de "teletexto". Creio que era a internet jurássica, pois era parecido com um computador e dava para fazer pesquisa, enviar currículo, fazer cadastros... Isso lá em 1980.

Cecília Cardoso da Silva (São Paulo, SP)

Em 1996, eu estava fazendo um intercâmbio nos EUA e a escola criou um email para mim. Eu não tinha ninguém para mandar um e-mail e continuei me comunicando com minha família no Brasil através de carta.

Ronaldo Kurita (São Paulo, SP)

Em 1995, quando no Brasil existia só um provedor de internet, a Mandic, e não era muito barato de acessar. Você tinha que depositar um valor e cada pulso descontava-se "x" reais, como se fosse uma conta pré-paga. Na época depositamos, minha irmã e eu, R$ 50, o que era muito, e lembro que o valor acabou muito rápido —as páginas eram lentas e pesadas.

Leandro Freire (São Paulo, SP)

Em 1989, quando havia a necessidade de rodar um programa de estatística. A Esalq/USP se conectava com universidades americanas e os alunos iam fazer seus trabalhos acadêmicos numa central de computadores.

Paulo Menck (Itapetininga, SP)

Foi quando joguei Club Penguin no computador de casa aos 5 anos.

Gustavo Moncayo (São Paulo, SP)