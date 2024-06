'Agora falta o governo criar laboratórios para fabricar remédios através da maconha', escreve leitor

Porte para uso não é crime

"STF decide que até 40 gramas de maconha diferenciam traficante de usuário" (Política, 26/6). Agora falta o governo criar laboratórios para fabricar remédios através da maconha. No tempo que se falou em legalizar o seu uso, o país já deveria estar exportando canabidiol e produtos à base de Cannabis.

João Leite (Osasco, SP)

O STF cumpriu sua obrigação. Cabe ao Congresso explicar sobre leis sem definição, postergadas ou julgadas às pressas por interesses pouco democráticos.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)



Pode anotar: as borrachadas nas costas e os tapas continuarão os mesmos.

Carlos Augusto Gomes Marques (Limeira, SP)

Fachada da sede do STF (Supremo Tribunal Federal), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress) - Pedro Ladeira/Folhapress

Equilíbrio fiscal

"Lula diz que é necessário saber se ‘precisa efetivamente’ cortar gastos" (Mercado, 26/6).O presidente disse o que deveria. Temos inflação controlada, superávit da balança de pagamentos, aumento da massa salarial e crescimento do PIB (contrariando as previsões do mercado), qualificando o Brasil como uma das maiores economias do mundo ocidental.

Emanuel Tavares (Marília, SP)



Milhões em impostos sonegados, juros abusivos de um BC a serviço do mercado financeiro e o corte tem que ser na aposentadoria da dona Maria, no posto de saúde do seu Zé, na escola do Pedro? O Brasil tem um povo pobre por culpa dessa gente. O capitalismo financeiro vai destruir o mundo.

José Davi (Castanheira, PA)

Objetivos em 10 anos

"Plano de Educação de Lula amplia meta de creche e mantém busca por 10% do PIB" (Educação, 25/6). Se houver um adulto para cada cinco crianças nas creches, cada um com um salário mínimo mais encargos, só de mão de obra precisa-se de cerca de R$ 1 mil por criança. Para 3 milhões de menos de 3 anos são ao menos R$ 39 bi anuais.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Este é mesmo o país do faz de conta! Fixar metas sem nenhum mecanismo de aferição periódica e sem

nenhuma consequência para o não atingimento é o quê? Falta informar se alguma meta do plano vencido foi atingida.

José Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Bolívia

"Militares tentam dar golpe de Estado na Bolívia’" (Mundo, 26/6). Como sempre, os militares achando que são o poder máximo de um país.

Paulo Augusto (Rio de Janeiro, RJ)

Um general sem apoio não faria isso. Quem o está apoiando? O Brasil que não é. A Bolívia tem reservas de lítio enormes, a China não vende o lítio dela. Junte tudo.

Cristóvão Bearlz (Poá, SP)

Estratégia

"Bons números da economia não se traduziram em popularidade para Lula" (Hélio Schwartsman, 25/6). Estimo que metade dos que votaram em Lula esperavam um crescimento como o dos anos 2010, com dinheiro jorrando para tudo e todos. A realidade é que em 2023 crescemos quase o mesmo que em 2022 (ou seja, o novo governo não se mostrou em nada melhor que o anterior no aspecto econômico). A previsão do crescimento até 2026 é de 2,0%, absolutamente medíocre. Eis a realidade, reclamem o quanto quiserem os adoradores do Lula.

Rodrigo Castro (Belo Horizonte, MG)

Os bons números da economia não alcançam o cidadão comum.

Maria do Rocio Barszcz (Campo Largo, PR)

As pautas conservadoras chamam mais atenção. Os avanços e os pontos positivos do governo ficam invisíveis diante as estratégias da extrema direita.

Gerivaldo Nogueira da Silva Nogueira (Brasília, DF)

O ‘Eixo da Paz’

"O Brasil e o eixo" (Opinião, 24/6). Texto espantoso. A pretexto de criticar artigo publicado na Folha pelo competente diplomata Celso Amorim, o autor destila russofobia, antipetismo e ódio. Trata instituições e governos como se fossem pessoas, desafetos seus.

Suely Rozenfeld (Rio de Janeiro, RJ)

Bolsonaro e Lula se aproximaram de Putin. Não por ideologia, mas porque o Brasil passou a comprar parte do seu diesel da Rússia. E mexer no abastecimento e preço do diesel é pedir por uma crise política. Pode ser indesejado e nefasto, mas não é novidade. A verdade é que o país tem muito a perder nessa.

Tuiuan Almeida Veloso (São João del Rei, MG)

Uma de 20 mortes no mundo

"Álcool causa 2,6 milhões de mortes por ano em todo o mundo, alerta OMS" (Saúde, 25/6). Queria saber quantas mortes causa o consumo de refrigerante de cola.

José Campos (São Paulo, SP)

E querem demonizar a maconha... O álcool é muito mais demônio.

Sérgio Silva (Santa Maria, RS)

Carreira e ativismo

"Luana Piovani critica PL Antiaborto, Bolsonaro e Lula e diz que não teme Neymar" (Ilustrada, 24/6). Muitos colocam Luana como barraqueira, irrelevante, dizem que há anos não faz algo importante como artista, etc. Mas ela atua em Portugal, é engajada, tem podcast no qual discute com outras mulheres sobre os problemas que vivem. Além de ser bela e corajosa.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Sem entrar no mérito, mas qual a importância da opinião da Luana Piovani? Por acaso ela é intelectual, escreveu quantos livros? Qual a sua formação?

Victor Hugo Teixeira (São Paulo, SP)