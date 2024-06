'Uma lei que penaliza a vítima e protege o estuprador', diz leitor sobre projeto de lei

Projeto antiaborto

"Projeto que equipara penas por aborto a homicídio avança na Câmara" (Política, 12/6). Essa bancada está demorando para votar algum projeto que determine o comprimento das saias e dos cabelos das brasileiras. Seria mais uma armadilha contra o governo Lula.

Maria Elza Sigrist (Campinas, SP)

Indigno e imoral o Congresso querendo aprovar um projeto contra o aborto até em casos de estupro. Como ficariam as meninas e crianças que são estupradas a todo momento no país? Parece que estão protegendo quem comete esses crimes. Por favor, reflitam e vão com cautela nesta discussão. Respeitem a nação e sua população.

Maria Helena Beauchamp (São Paulo, SP)

Equiparação a homicídio

"Entenda o que muda com o PL que restringe o aborto legal em casos de estupro" (Saúde, 13/6). É um tema difícil e complicado. Entendo que a lei que permite o aborto legal está correta e é suficiente. Falta definir um limite gestacional para a intervenção. Sem limitação, teoricamente pode haver caso de um aborto legal ser praticado quase ao fim da gestação, em um feto prestes a nascer.

Max Morel (São Paulo, SP)

Plenário da Câmara dos Deputados durante votação (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress) - Pedro Ladeira/Folhapress

‘É obsceno comparar’

"O plano da direita contra o aborto" (Mariliz Pereira Jorge, 12/6). O Parlamento está mais retrógrado do que antes e pautas progressistas dificilmente prosperarão. Os atentados contra o direito da mulher a seu próprio corpo são a tônica e, por mais que Mariliz Pereira Jorge julgue obsceno, há grandes chances do projeto triunfar. A misoginia é marca ainda incontornável de nossa sociedade. Mulheres pobres e negras continuarão a morrer por procedimentos indevidos de interrupção da gravidez, enquanto as ricas continuarão com acesso à prática. De forma velada, é claro.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Religião

"Projeto que equipara aborto a homicídio testará Lula com os evangélicos, diz deputado autor da proposta" (Mônica Bergamo, 12/6). Uma lei que penaliza a vítima e protege o estuprador. É inacreditável.

Luiz Bruscato (Guarulhos, SP)

Extremos

"Os jovens votam na extrema direita. E agora?" (Rodrigo Tavares, 12/6). Infelizmente esta é a situação. Faltou educação histórica, os jovens não passaram pelos terrores da extrema direita, como o fascismo, o nazismo, as ditaduras e o atraso social. Portanto, com o domínio das redes sociais, as fake news e o populismo fazem a extrema direita conquistar mentes e corações. Um perigo para o mundo.

Talvânio Jose de Oliveira (Varginha, MG)

Trata-se da falência do sistema capitalista. Jovens desiludidos e sem perspectivas futuras lançam-se nesse tudo ou nada. Partem para a destruição do que está aí. Elegem um inimigo comum para combater e o ressentimento como conselheiro.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Primeira página

"Enquadramento de homotransfobia como crime de racismo completa 5 anos com lacuna de dados" (Cotidiano, 12/6). Leio a Folha há muitos anos e não me lembro de ter visto na primeira página, em destaque, sob qualquer motivo, uma foto de um casal hétero se beijando. Qual é a necessidade disso? O

que me incomoda no movimento LGBT é justamente a militância.

Humberto Sanchez (Araçatuba, SP)

A capa do impresso seria inimaginável há poucos anos. É uma demostração de que os cães medievais

ladram, mas a caravana da civilidade passa. Parabéns à Folha.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Cada um tem sua opinião. Para mim, esse negócio de beijar em público é feio demais.

Mizael Dias (Patrocínio, MG)

Que lindo ver esse beijo em destaque na página do jornal. Que beijo gostoso!

Gabriel Magalhães (São Paulo, SP)



Atuação da Enel

Fiquei muito satisfeita com a Carta Aberta da Uniban direcionada ao Presidente da Enel ("Informe publicitário da Uniban publicado na pág.A7 , 9/6). É reprovável uma concessionária de tal porte causar tantos problemas ao estado de São Paulo. Espero que o Presidente realmente adote providências para solucionar os problemas e desrespeitos causados aos empresários e à população de maneira geral.

Vanessa Oliveira Barghetti (Peruche, SP)

Realmente a Enel tem deixado a desejar, causando diversos problemas à população do estado de São Paulo. Posso citar inúmeras reclamações dos clientes da minha empresa sobre queima de equipamentos

em função de descarga de energia ou oscilações no fornecimento. Espero sinceramente que o presidente da Enel adote medidas para sanar os problemas que vivenciamos pela péssima atuação da Enel.

Eliane Silva (São Paulo, SP)