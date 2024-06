'Sexualidade humana não encontra abrigo nas convenções sociais', escreve leitor

É Tudo Amor

"Monogamia é um sistema inerente ao capitalismo, afirma autora de ‘O Desafio Poliamoroso’" (Equilíbrio, 11/6). A polimórfica sexualidade humana não encontra abrigo nas convenções socialmente construídas, com fins de controle.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)



Cada um sabe o que é melhor para si, parem de rotular as coisas, inclusive, as relações. Não queira afirmar o que é melhor para o outro.

Luísa Toledo (Nova Friburgo, RJ)



As famílias são pré-capitalistas, mas o capitalismo engessou isso. O velho Engels já sabia disso e sistematizou seu pensamento em 1884, em "A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado".

José Eduardo de Oliveira (Patos de Minas, MG)

Brigitte Vasallo, autora de 'O Desafio Poliamoroso' - Divulgação

Atração à primeira vista

"Quando se diz ‘amor à primeira vista’, geralmente é atração sexual à primeira vista, afirma bióloga" (Ciência, 12/6). Concordo com a cientista. Pensamos ter liberdade de escolha mas quem manda no nosso comportamento é o DNA.

Ana Marques (Jundiaí, SP)



Eu penso que o namoro é período de recrutamento e seleção. Se o recrutamento não for bem feito, teremos problemas no futuro.

Marcos Fernando Dauner (Joinville, sc)

Chuvas no Sul

"Polícia indicia 7 funcionários e Cobasi por morte de animais em lojas inundadas em Porto Alegre" (Cotidiano, 12/6). Uma ave morrer dentro de uma gaiola em uma inundação é de uma crueldade sem precedentes. Deus fez as aves voarem. Bastava deixá-las voar para outro canto, se possível. Animais foram tratados como os pacotes de ração. Que seja feita justiça por eles!

Flávio Augusto (São Paulo, SP)



Enquanto insistirem em comprar animais, coisas assim acontecerão. Animais não são mercadorias!

Larissa Alves da Silva (Ribeirão Pires, SP)

Acho que tem que indiciar a empresa, o CNPJ.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Medida Provisória

"Lula prometeu parar tramitação da MP do PIS/Cofins, diz presidente da CNI" (Mercado, 11/6). Continuem sobretaxando as empresas localizadas no Brasil e colherão outra recessão como a de 2015 e 2016. Tem gente que não aprende nem com os próprios erros.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

Delação premiada

"Governo Lula vê potencial desgaste e tenta se afastar de projeto sobre delação" (Política, 10/6). Este projeto é contra qualquer brasileiro que paga seus impostos e não merece um escárnio desses. É como se tivéssemos que estar sempre vigilantes quanto a um novo golpe em nossas vidas, trabalhos e dignidades. Fica o sentimento de que a impunidade e o mal sempre vencem.

Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Suspeita de desvios

"PF indicia Juscelino Filho, ministro de Lula, sob suspeita de corrupção e organização criminosa" (Política, 12/6). Corrupção da era Bolsonaro sendo apurada. Não existe mecanismo para acabar com a corrupção, existe controle da política pela sociedade através da punição, aprimorado sempre que a esquerda chega ao poder. E funciona até contra os que participam dos governos de esquerda. Ou alguém acredita que o fato de não haver denunciados no governo anterior foi sinônimo de melhor governança?

Edilson Borges (Rio de Janeiro, RJ)



Corrupção e aumento de gastos. Não tem uma notícia razoável. E os petistas tentam defender o indefensável. Ele é ministro do governo Lula. Ponto final.

Marcius Carvalho (Belo Horizonte, MG)

Ministro do Lula, mas faltou dizer: bolsonarista e ministro do centrão. Lula precisa governar com o Congresso dominado por bolsonaristas.

Eduardo Elói (São Paulo, SP)



Quando será demitido? Já passou da hora.

Helio Jose Malavasi Filho (Campinas, SP)

Alteração de regras

"Fazenda estuda limitar a 2,5% crescimento real do pisos de saúde e educação" (Mercado, 11/6). Nunca antes vi neste país uma dita esquerda tão alienada. Os pisos constitucionais da educação e saúde são o mínimo de justiça social. Vá fazer reforma estrutural nos salários extorsivos do alto funcionalismo, auditem a dívida pública, promovam uma gestão competente e sem corrupção. Deixem o povo trabalhador viver!

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)



Isto é um governo de esquerda? Retirar o piso constitucional da saúde e da educação será um erro histórico do PT e um passo da esquerda partidária para o abismo. Em tempos de ascensão global da extrema direita, é uma grande estupidez.

Thiago Machado (Caicó, RN)



Votei no Lula para ele não desvincular os gastos constitucionais em saúde e educação. Se o governo defender esta bandeira guediana, me sentirei profundamente traído.

Pipo Falda (Belo Horizonte, MG)



O que é isso? Se fosse para fazer esse tipo de política, a população teria elegido Bolsonaro e o projeto destrutivo de Guedes. Isso é um absurdo.

Mateus Santana (Campinas, SP)