'Qual o sentido de reabrir essa discussão?' diz leitora sobre PL Antiaborto por Estupro

PL Antiaborto por Estupro

"PL antiaborto deixa a lei brasileira tão dura quanto a de países como Afeganistão e Indonésia" (Saúde, 14/6). Qual o sentido de reabrir essa discussão no Brasil contemporâneo? Demonstrar a força de grupos reacionários, ignorantes e alucinados. Vamos acreditar que a racionalidade e a lucidez irão prevalecer.

Monica Damous Duailibe (São Luís, MA)

Essa turma só quer salvar o feto, a criança que se dane.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)

Ato Contra a PL 1904, chamado de PL Antiaborto por Estupro, que quer aumentar a pena para o aborto depois de 22 semanas, na avenida Paulista - Tuane Fernandes/Folhapress

No tocante às leis antiaborto de países como Afeganistão e Indonésia, vale aquela velha máxima segundo a qual até um relógio quebrado consegue acertar duas vezes por dia. Quanto ao Brasil, o fato é que —diferentemente das falácias propaladas pelos entusiastas do desmancho— são bastante permissivas as atuais normas sobre interrupção intencional da gravidez. Assim, é benfazeja a postura de quem luta no Congresso para restringir a ajuda a quem quer matar seres humanos no início de suas existências.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

"Lula diz ser contra o aborto, porém classifica de ‘insanidade’ PL Antiaborto por Estupro" (Saúde, 15/6). Ninguém pode ser a favor do aborto. Mas aborto clandestino é um problema que existe e mata meninas. Portanto deve ser tratado como isso, uma questão de saúde pública.

Ricardo Pérez (Curitiba,PR)

Editorial

"É preciso barrar retrocessos" (Editorial, 14/6). Em tempos de tanto obscurantismo e barbárie, gostaria de parabenizar a Folha pelo editorial. Como assinante há muitos anos, fiquei orgulhoso do posicionamento do principal jornal do país contra tamanho retrocesso ideológico do PL 1.904/24.

Gustavo Meirelles (São Paulo, SP)

Adeus

"Dizer adeus pode doer, mas saber se despedir das coisas e pessoas nos faz mais fortes" (Folhinha, 14/6). Ótimo texto, muito bom para reflexão, pois estou passando por separação da minha companheira dos últimos 15 anos, tomamos a decisão, já que não estava fazendo bem para mim e nem para ela, mas tivemos bons momentos, sinto saudades principalmente dos netos dela, que me tinham como avô.

Gerson Maia de Carvalho (Vila Velha, ES)

Veneno

"Ração seca para pet é veneno" (Cotidiano, 14/6). A ração úmida é melhor que a ração seca para gatos? Sim, com certeza. Comida caseira é melhor? Nem sempre, a não ser que seja bem balanceada. Mas quem tem tempo para cozinhar para os pets hoje em dia? Mal conseguimos cozinhar para nós mesmos.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)

Aflições

"A fraqueza que não temos" (Tati Bernardi, 13/6). Tati Bernardi não é feita só de palavras. Ela passa parte de suas dores aos leitores. Com isso, talvez alivie as dores dos semelhantes. Acredito que não seja ficção, que ela sofra mesmo as aflições do mundo, como todos nós.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)