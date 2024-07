Acabar com o culto aos clãs na política faria bem a todos, defende leitor

Nível de testosterona

"Não precisamos de um presidente imbrochável" (Becky S. Korich, 22/7). Esses homens que precisam ficar brandindo a bandeira do desempenho sexual, no fundo, padecem de uma tremenda insegurança.

Clayton Luiz da Silva Moreira (São Gonçalo, RJ)



Em que pese o efeito rebote, no jogo político, das falas espontâneas de Lula, na prática valem mais as ações do que as palavras. As leitoras não são ingênuas. Sabemos o que é machismo estrutural, lidamos com isso todos os dias. Tanto no mundo corporativo, como no serviço público.

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segura medalha de "imorrível, imbrochável e incomível" durante coletiva de imprensa (Foto: Rafaela Araújo/Folhapress) - Rafaela Araújo/Folhapress

Administração longeva

"Prefeita mais velha do país vê idade como ativo, critica Lula e apoia Bolsonaro" (Política, 21/7). O que está em pauta aqui não é etarismo, mas a oligarquia familiar que faz tudo para continuar com a máquina e o poder nas mãos.

Giuseppe Nóbrega (João Pessoa, PB)

Não resolveria todos os problemas, mas acabar com o culto aos clãs na política no Brasil e em especial no Nordeste seria melhor para todos.

Pedro Cardoso da Costa (São Paulo, SP)

Nova reforma

"Cúpula da Câmara quer discutir nova reforma da Previdência em 2025" (Mercado, 21/7). Reforma na Previdência, não; reforma no Legislativo é uma boa ideia, como diminuir o número de senadores, deputados, entre outros, manter apenas os concursados, e acabar com os benefícios que acompanham esses cargos.

Giselda Araujo (Brasília, DF)

Povo sem educação dá nisso! Em maioria, somos escravos que trabalham quase de graça para sustentar e enriquecer cada vez mais os saqueadores do país. Temos que acordar, senão a corda nos enforcará até a morte.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Patriarcado

"Menina obediente não fala palavrão" (Manuela Cantuária, 22/7). Não faço parte, e nem quero fazer, do grupo de homens aos quais a autora se refere. Apesar do tal patriarcado ser algo milenar. Principalmente quando se lê, nas obras romanas, a lida do homem diante da formação familiar. Infelizmente, nos dias atuais, ainda temos uma maioria de homens com este pensamento arcaico.

Alexandre Siqueira (Brasília, DF)

Ao homem o patrimônio, à mulher o matrimônio. Seu futuro atrelado ao outro. O homem, o dono. A mulher, a dona da casa, do trabalho não remunerado, mas voluntário e obrigatório. O homem ocupado com sua carreira profissional e intelectual. A mulher dando-lhe sustentação no lar, doce lar, com roupa lavada e comida na mesa. Viemos de um mundo silencioso, submisso, onde não existia a minha vontade, desejo, ganho, ou futuro. Tudo apagado, esquecido, abafado, abandonado e sem vida própria.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Privatização da Sabesp

"Privatização da Sabesp é concluída; Governo de SP levanta R$ 14,7 bi" (Mercado, 23/7). O título da matéria fala por si: "levanta 14,7 bilhões". O título deveria fazer referência ao troco pela qual a Sabesp foi entregue. Problemas estruturais e investimentos em infraestrutura ficarão por conta do Estado. O título da matéria reitera a "imunidade partidária" e ideológica da "direita civilizada", da extrema direita, do suposto "centro", desde que todos devidamente alinhados ao "Deus Mercado".

Vera Oliveira (Belo Horizonte, MG)

Belo gol do governo de SP!

Luiz Silva (São Paulo, SP)

Sentença por injúria

"Justiça condena empresário a indenizar Zanin após ataque em aeroporto" (Mônica Bergamo, 22/7). Interessante: ofensas podem ser vendidas como se fossem uma mercadoria qualquer.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Prisão me pareceria exagero, mas saiu barato. Esse tipo de agressão, provavelmente vindo de quem desconhece o funcionamento da Justiça, pode causar transtorno psíquico a quem a sofre, afetando sua atividade profissional e a vida pessoal. Parece óbvio que havia intenção de macular a imagem do advogado.

Alexander Vicente Christianini (Sorocaba, SP)

Ridículo judicializar essa bobagem. A liberdade de expressão está na Constituição, acima do Código Penal. Zanin deveria ter xingado de volta e a história acabava ali.

Matheus Battistoni (Campinas, SP)

Medidas questionadas

"Lua de mel entre Milei e mercado acaba após dúvidas sobre plano econômico" (Mercado, 23/7). A iniciativa de Milei está correta. Houve superávit primário e uma substancial queda da inflação. Mas as reformas devem ser intensificadas para a Argentina sair de sua longeva crise, provocada quase exclusivamente pelos governos peronistas.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Em terra que falta pão, todos falam e ninguém tem razão.

Antônio Augusto Soares (Belo Horizonte, MG)

Já fizeram isso no Brasil e o dólar ficou valendo R$ 0,80. O resultado foi o aumento nas importações, o que começou a minar as reservas. O câmbio flutuante é a melhor medida. A falsa impressão de peso forte pode ser fatal.

Andre Luiz Bianchi Arantes (Goiânia, GO)