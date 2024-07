'Com a sua desistência, acabou com o protagonismo de Trump nas mídias mundiais', diz leitora sobre Biden

Disputa nos EUA

"O ponto de largada para a primeira mulher negra na Casa Branca" (Mundo, 21/7). É inegável a torcida e simpatia pela candidata Kamala do mundo civilizado e que se opõe ao extremismo e arrogância de Donald Trump! A lamentar a aparente hesitação inicial da família Obama! Mas oxalá que tenhamos a primeira mulher negra, filha de imigrantes, presidindo a maior democracia do planeta!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

"Entenda por que Obama não endossou Kamala ao saudar decisão de Biden" (Mundo, 22/7). Isso só faz aumentar a admiração que temos sobre ele, que tem a língua comedida, é sábio nas posturas e não permite exceções em seus discursos. Falta ao nosso país uma personagem assim. Aliás, essa pessoa existe, porém, ainda é vice-presidente.

Dalmo de Souza Amorim Junior (Vitória, ES)

A política realmente é timing. Na semana passada, o mundo reverberava o atentado a Trump. Agora o mundo discute o substituto de Biden. O presidente soube jogar o xadrez político. Com a sua desistência, acabou com o protagonismo de Trump nas mídias mundiais.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Apoiadores de Kamala Harris fazem ato em frente a Prefeitura de São Francisco - Loren Elliott/Getty Images via AFP

Incômodo nas vias

"Escapamento barulhento pode render multa e apreensão de motos" (Cotidiano, 22/7). Finalmente uma matéria que aborda o insuportável que é ter que conviver com os barulhos provocados por motos com escapamento aberto. Atenção, candidatos: aqueles que se posicionarem contra essa selvageria urbana vão obter centenas de milhares de votos. Mesmo porque, até agora, nada foi feito por ninguém.

Flavio Angelo Bolcioni (Presidente Prudente, SP)

Política identitária

"Identitarismo enfraquece capacidade política da esquerda" (Ilustríssima, 20/7). Para mim, a esquerda se afastou das demandas sociais ao se preocupar em demasia com debates sem fim sobre quem está certo. Suas diversas correntes a impedem de se concentrar na solução mais imediata dos problemas.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Identitarismo é a cloroquina da esquerda. Todo mundo sabe que é um erro, mas insistem no erro!

Carlos Eduardo Pereira Jorge Cordeiro (Curitiba, PR)

Artefato e caos

"Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairros sem energia em SP" (Cotidiano, 22/7). Se a fiação fosse subterrânea, a cidade ficaria bem melhor.

Leonard Nun (Nova Lima, MG)

É uma vergonha este tipo de acontecimento. Eu resido em SP desde 1995 e nunca tinha visto isso antes em minha vida! Queria entender que tipo de hobby é este que causa danos e leva perigo à população e ao meio ambiente. Tenho vergonha do ser humano que faz isso e que, em pleno século 21, ainda comete este tipo de crime.

Cleuza Maria Rossi (Santo André, SP)



Pensamento criativo

"Mau resultado do Brasil no Pisa está ligado ao baixo investimento na educação pública" (Educação, 22/7). A progressão continuada é um dos principais fatores que diminuem o aprendizado. Outro fator principal é que o ensino médio serve para quem pretende ingressar nível superior. Para os outros, deveria haver menos disciplinas e aquelas que forem oferecidas devem ser voltadas para o mercado de trabalho.

José Cláudio do Nascimento (Juiz de Fora, MG)

Crime ambiental

"Defesa Civil começa retirada de toneladas de peixes mortos no rio Piracicaba" (Ambiente, 22/7). Estamos caminhando para uma possível extinção em massa, mas ninguém está nem aí, impressionante. Crime ambiental ainda é visto como coisa boba, especialmente no Brasil. É preciso punir com todo o rigor esse absurdo.

Matheus Lourenço (São Paulo, SP)

É muito revoltante que a empresa admita publicamente que despeja lixo tóxico no rio, mas que argumente que não encontra relação de causalidade entre o lixo e a morte dos peixes. Argumento do tipo: "sim, eu poluo e destruo a água de vocês, mas não mato peixe, não!".

Samuel Pacheco (São Paulo, SP)

Matrimônio

"Nosso desassossego amoroso" (Vera Iaconelli, 22/7). É preciso admitir que, se não somos os mesmos após décadas, também não o será nosso cônjuge. Daí a necessidade de se rever continuamente o acordo de convivência com base em fatos, não fantasias e autoengano.

Marco Antônio M. de Oliveira (São Paulo, SP)

Identificação

"Peça ‘Hedda Gabler’, de Ibsen, atrai e perturba ao mostrar tragédia feminina" (Ilustrada, 22/7). Amei! É quase uma questão de sobrevivência ao tempo atual, para mim, ter obras, artistas e produções que contenham representatividade feminina e feminista. O sentimento é de que eu não posso estar sozinha nessas questões. Obrigada, Clara Carvalho e Selene Marinho por esta realização!

Daniele Carolina Lima (São Paulo, SP)

Crise dos shows

Que tal dar olhadinha no preços dos shows ("Entenda a crise dos shows no rastro dos cancelamentos de Ivete Sangalo e Ludmilla", Ilustrada, 21/7)? A renda nacional não suporta tantos eventos com preços nas alturas. Tenho visto preços absurdos não só nos internacionais. Se for um casal, já pesa. Imagina uma família.

Hercilio Silva (Brasília, DF)