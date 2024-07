Para leitor, campanha eleitoral pacífica na Venezuela foi mero jogo de cena

Eleições na Venezuela

"Órgão eleitoral anuncia vitória de Maduro; oposição contesta e fala em fraude" (Mundo, 29/7). O resultado das eleições na Venezuela é uma farsa desavergonhada e manipulada do ditador Nicolás Maduro, que usa de qualquer artifício para se manter no poder. O faz de conta das eleições para mostrar ao mundo que estava dentro das regras democráticas, foi mero jogo de cena.

Luiz Thadeu Nunes e Silva (São Luís, MA)

Sob o comando de Nicolás Maduro desde 2013, o país viu mais um processo eleitoral marcado por acusações de fraude e falta de transparência. A comunidade internacional condena a legitimidade dessas eleições, enquanto o povo venezuelano continua a lutar por uma verdadeira representação democrática.

Reinner Carlos de Oliveira (Araçatuba, SP)

Apesar de a comunidade internacional questionar a inverossímil vitória do atual ditador, a verdade é que politicamente a Venezuela ainda mantém o legado político do chavismo e que controla as principais instâncias do poder venezuelano. A história política da Venezuela se iguala com a de Fidel Castro em Cuba que somente deixou o poder após sua morte.

Marcelo Rebinski (Curitiba, PR)

Policiais montam guarda ao lado de manifestantes que agitam bandeiras venezuelanas durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas - Yuri Cortez/AFP

Mudança de mentalidade

"Moraes defende Judiciário sobre morosidade e critica mentalidade litigante" (Política, 22/7). Para contestá-lo, lembro só um feito. O ministro Dias Toffoli, assim que assumiu, sobrestou (suspendeu) todos os processos que visam ao recebimento das correções monetárias devidas aos poupadores, vítimas dos "planos econômicos", matéria já pacificada pelos tribunais e que não guarda pertinência temática com artigos constitucionais.

José Ronaldo Curi (São Paulo, SP)

Requisições de pagamentos

"Fila de precatório de São Paulo chega a 13 anos e custa R$ 4 bi de juros por ano" (Mercado, 28/7). A fila de precatórios de São Paulo é uma excrescência, a situação é tão vergonhosa que existem muitos escritórios de advocacia especializados em compras de precatórios, pagando um preço muito abaixo do valor original.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Minha mãe tem precatórios depositados em juízo há anos sem poder acessar o valor! Meu pai faleceu em 2008 sem ver a cor de muitos dos precatórios dele. A gente, como filha, vê a aflição de idosos que têm necessidades e não conseguem receber um dinheiro do qual têm direito.

Anna Cristina Moraes Figueiredo (São Paulo, SP)

Corrida espacial

"Rover encontra potencial evidência de vida em rocha de Marte" (Mensageiro Sideral, 28/7). O teor do texto não autoriza o otimismo da chamada. Provavelmente, a Nasa cria expectativa com esse anúncio bombástico como estratégia para alavancar obtenção de recursos. A busca de vida extraterrestre é uma longa caminhada ainda no início.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Levados pela emoção

"Às favas a sobriedade" (Mauricio Stycer, 28/7). Essa cobertura que privilegia a torcida e o entretenimento deixa a informação em segundo lugar e é utilizada para valorizar o repórter. O atleta é acessório.

Marcelo Almeida (Curitiba, PR)

Olhando pelo lado do esporte, as Olimpíadas são coisas muito sérias. Não é por nada que cada medalhista chora ao conquistar, até quando eram os favoritos. Tem que respeitar.

Nelson de Paula (Curitiba, PR)

Conquista

"Rayssa Leal vai do choro nos braços da família ao pódio nos Jogos Olímpicos" (Esporte, 28/7). Parabéns, "pequena" grandiosa! Orgulho nacional! Comprovando a força feminina!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

A medalha é de bronze, mas a menina é de ouro!

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Vestimenta

"Uniformes olímpicos e o efeito das roupas: o que a ciência diz" (Deborah Bizarria, 26/7). A colunista tentou mostrar alguma explicação científica para a escolha e a influência de roupas, mas os resultados apresentados revelam apenas inconsistências, dúvidas, vieses de confirmação, crença e outros parâmetros longe da ciência. Continuo com a opinião de que gosto não se discute.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Abordagem igualitária

"Operadores de câmera dos Jogos Olímpicos devem evitar planos ‘sexistas’ das atletas" (Esporte, 28/7). Muito bem! Viva a perspectiva civilizada!

Rocia Oliveira (Brasília, DF)

Performance artística

"Todos já vimos esse jogo" (Ruy Castro, 28/7). Futebol no Brasil tem encenadores patéticos. E ainda acham que isso é esperteza. Fora quando o jogo se transforma numa discussão ou até briga de trânsito.

João Aris Kouyoumdjian (São José do Rio Preto, SP)

O jeito do jogador brasileiro bater pênaltis deve ser devido à influência das dancinhas do TikTok.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)