'Essas eleições ocorrerão numa disputa entre esquerda e extrema direita', diz leitora

Eleições 2023

"Nunes terá mais da metade do tempo de TV, e Marçal fica fora" (Política, 22/8). Não basta saber um pouco sobre democracia e justiça equitativa para compreender o que acontece com a divisão de espaços de fala nas campanhas eleitorais no Brasil. Contudo, tenho consciência que não se trata de enigma. Parece-me muito mais estratégia estruturante de manutenção do poder já estabelecido e marginalização de novas vozes. Os Engenheiros do Hawaii são filosóficos quando explicam nosso estado democrático: "Somos todos iguais, todos iguais. Mas uns mais iguais que os outros."

Luís Fabiano dos Santos Barbosa (Bauru, SP)

Os candidatos a prefeitura de São Paulo da esq. para dir.: Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) no debate da Band - Bruno Santos - 8.ago.24/Folhapress



"Datafolha: Marçal cresce entre evangélicos, bolsonaristas, brancos e pardos" (Política, 23/8). Lembrando que a maioria dos evangélicos pertencem a classe social de baixa renda, com destaque para as mulheres negras. Fica cada vez mais claro que a esquerda não dialoga com os mais pobres.

Fernando Sanches (São Paulo, SP)

"Tormenta eleitoral" (Hélio Schwartsman, 23/8). Nosso risco é morrer na praia cercados por autocratas rasos que deformaram a capacidade pensante de milhões auxiliados pela arquitetura algorítmica e emocional das redes. A cognição virou entretenimento e o resultado é mais do que surreal, é absurdo.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

A esquerda, pelo que sei, nunca esteve fora do sistema. Essas eleições ocorrerão numa disputa entre a esquerda e a extrema direita neofascista. Não se trata bem de dois adversários. A extrema direita e todos os seus aliados se encontram fora do campo democrático.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Cuidado

"Sem filhos: quem vai cuidar de mim?" (Mariliz Pereira Jorge, 23/8). É um peso cruel que se põe em nossos ombros. Ninguém faz propaganda do quanto é difícil ser mãe.

Paula Faria (Palmas, TO)

Concordo que não é justo colocar no filho, real ou imaginado, a expectativa de cuidar de nós. Não há garantias de um filho cuidador, nem sei se é isso que desejamos. Imagino que pessoas boas terão sua rede de apoio. Então a receita para uma velhice boa é manter a saúde, os amigos, e se organizar financeiramente, se possível.

Claudia Codeco (Rio de Janeiro, RJ)

O importante é não ouvir comentários alheios, o que parece impossível em tempos de mídia social. Ninguém tem que explicar porque quer, ou não, ter filhos.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Condições climáticas

"São Paulo tem maior número de incêndios em mais de duas décadas" (Cotidiano, 24/8). Com toda a certeza, a mão criminosa do ser humano é a principal causa dos incêndios em São Paulo e no Brasil. Porém, um outro fator que preocupa muito, e talvez irreversível, são as condições climáticas para que esses incêndios se alastrem. O aumento da temperatura no inverno, provocado pelas mudanças climáticas, tornou o cenário ideal para a propagação das chamas. A somatória de seca, vento e temperatura acima da média, explicam os incêndios incontroláveis que estão ocorrendo no país.

Sérgio Guimarães Thomé (Águas de Lindoia, SP)

A notícia ficaria mais interessante e didática se fosse feito um estudo comparativo entre a poluição atmosférica das queimadas versus a poluição da queima dos combustíveis fósseis, gases e particulados.

Paulo Strazzi (São Paulo, SP)