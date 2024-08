Leitor diz que Rebeca Andrade está imortalizada como uma das deusas do esporte nacional

Rebeca é ouro

"Rebeca bate Biles, leva ouro e vira maior medalhista da história do Brasil" (Esporte, 5/8). Rebeca, você orgulha milhões de brasileiros. Mais que a medalha de ouro, foi a reverência da Simone Biles, a melhor de todos os tempos, fez para você, reconhecendo não só a sua vitória, mas também toda a sua trajetória de atleta. Parabéns, hoje você fez o Brasil um país da ginástica olímpica no solo.

Marcelo Batista Gonçalves (Belém, PA)

Você foi gigante, menina. Representou o nosso país de forma magnífica. Para você toda a admiração e todos os aplausos.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Ver o triunfo da Rebeca, nascida mulher, negra e pobre em um país racista e misógino como o nosso, é de lavar a alma!

Patricia Floriano Pedrosa (Brasília, DF)

Consagrou-se, está imortalizada como uma das deusas do esporte nacional, motivo de orgulho, menina simpática, linda, humilde e muito dedicada, merece todos os louros. Que ela seja modelo para todos os atletas e que o poder público e a iniciativa privada invistam nos atletas brasileiros com melhores patrocínios, bolsas, infraestrutura e programas de treinamento. Voa, Rebeca!

Klaus Serra (Brasília, DF)

A campeã olímpica Rebeca Andrade na final feminina de solo na ginástica artística, na arena Bercy - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Demandas

"Bia Souza diz querer ‘gritar na rua’ quando sofre racismo, afirma ter aprendido a se amar e adia filhos por novo ouro" (Mônica Bergamo, 4/8). Nem uma mulher com míseros 26 anos de idade e um ouro e um bronze olímpicos pendurados no pescoço consegue escapar do "mas você não vai ter filhos?". Como se ela fosse amanhecer podre de infértil tipo amanhã. Como se isso fosse da conta de alguém que não ela e o marido dela. Como se toda mulher devesse parir em uma idade "correta", independentemente das circunstâncias de vida dela.

Ana Luiza Daltro (São Paulo, SP)

Luto no Flamengo

"Morre Adílio, campeão mundial do Flamengo, aos 68 anos" (Esporte, 5/8). Esse jogou muita bola. Triste ver hoje jogadores que jogam muito menos e recebem salários estratosféricos. Não merecem receber 10% do que recebem. Ah, e são muito chatos...

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

Clichês ocos

"Já deu o seu melhor hoje?" (Ruy Castro, 4/8). Realmente, esses e outros clichês —a pessoa certa no lugar certo, narrativa, janela de oportunidades, freio de arrumação— são repetidos e adotados como se não existissem outras palavras e expressões mais adequadas para ocupar seus lugares.

Maria Rosaria Souza (São Paulo, SP)

Virou moda no mundo corporativo iniciar qualquer comunicação escrita com a frase "espero encontrá-lo bem". E atenção: está começando a virar moda o verbo elencar. "Vamos elencar as prioridades!" Outro termo em voga, horrível, é impactar. "Vai impactar no resultado". E haja resiliência...

Luiz Mário Vieira Souto (São Paulo, SP)



Distribuição

"Judiciário terá R$ 3,84 bi a mais para gastos em 2025 graças ao arcabouço" (Mercado, 4/8). Há muito está demonstrado que o percentual do Orçamento destinado aos outros Poderes, em especial ao Judiciário, é muito acima do necessário. Prova disso são as estripulias que o Executivo faz com a sua parte, inclusive, sem condições de proporcionar reajuste salariais para os seus servidores, segundo o próprio presidente da República.

Paulo Raulino (Teresina, PI)

Fortes perdas

"Bolsas caem pelo mundo com temor de recessão nos EUA; Japão desaba 12%" (Mercado, 5/8). O capitalismo precisa ser repensado. A crise climática exige adaptá-lo ao desenvolvimento sustentável. Precisamos das melhores cabeças pensando no tema.

Marco Aurelio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Venezuela

"Escalada autoritária de Maduro na Venezuela apaga legado social do chavismo" (Mundo, 3/8). Toda ditadura, quando não é fruto de um simples golpe, nasce pelas vias democráticas e depois enterra toda possibilidade de expressão individual e coletiva, sobrando só a força como opção contra um povo normalmente sofrido e em estado muito pior do que anteriormente estava. Toda pseudo revolução que promete o céu social acaba realizando o inferno da miséria humana.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

Caçulinha

"Morre Caçulinha, músico que trabalhou por décadas no Domingão do Faustão, aos 86" (Ilustrada, 5/8). Hoje o céu está em festa para receber o grande sanfoneiro que levou felicidade aos seu grande número de fãs.

João Leite (Osasco, SP)

Mais um ícone da música popular que vai embora. Deixou saudades.

Antonio Carlos Nogueira (Fortaleza, CE)

Rede de mexericos

"A sonâmbula na janela" (Luiz Felipe Pondé, 4/8). Realmente, lidar e reconhecer a existência de uma conexão com mentes nas mais variadas matizes de percepção e de dimensões, nada fácil. E é isso o tempo todo...

José de Almeida Soares (Indaiatuba, SP)