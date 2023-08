Podcast discute mortes na Baixada Santista e ações de vingança da polícia

São Paulo

A violência na Baixada Santista continuou a escalar nesta terça (1º), com novas mortes pela polícia e registros de confrontos em Santos. A região vive sob tensão, com uma operação deflagrada pela morte de um soldado da Rota na semana passada. A Operação Escudo, acusada de uma série de abusos, é uma das mais letais da PM-SP nos últimos anos.

O governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) tem defendido a corporação e negado irregularidades na atuação dos agentes. Nesta terça, disse que "o confronto não interessa a ninguém", mas que a polícia não vai "se furtar a fazer o combate". O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a operação "deu uma resposta à altura".

Órgãos como a Ouvidoria das Polícias, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) e o Ministério Público vão colher denúncias de moradores e apurar os relatos de abusos e tortura por parte dos policiais.

Em outra série de operações, na Bahia, foram registradas pelo menos 19 mortes por policiais desde sexta-feira. Só em uma ação, em Itatim, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, oito pessoas morreram. A violência de agentes de segurança foi responsável por 6.430 mortes no país no ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O episódio do Café da Manhã desta quarta-feira (2) traz o relato de Tulio Kruse, repórter da Folha que acompanha as ações na Baixada Santista. E, para discutir a violência policial, as operações de vingança e caminhos para fortalecer o controle das forças de segurança, o podcast entrevista o sociólogo Daniel Hirata, coordenador do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense.

