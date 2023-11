Podcast analisa indicações de Dino para STF e Gonet para PGR

São Paulo

O presidente Lula (PT) indicou, nesta segunda-feira (27), o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) e o procurador Paulo Gonet para comandar a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Foram quase dois meses de espera para que os nomes fossem conhecidos. Nesse período, Lula se reuniu com aliados e outros interlocutores para receber sugestões e discutir a viabilidade dos nomes em cogitação.

Pouco depois do anúncio de Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa vai fazer um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 de dezembro para organizar as sabatinas e votar as indicações de Dino e Gonet antes do recesso.

Com a provável saída de Dino, as atenções no governo passam para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lula embarcou nesta segunda para o Oriente Médio e a Alemanha e deve deixar para o retorno a escolha do novo ministro —e a decisão sobre desmembrar a pasta e recriar o Ministério da Segurança Pública.

O Café da Manhã desta terça-feira (28) conta que articulações foram feitas para a escolha dos nomes de Dino e Gonet e discute que expectativas recaem sobre eles no Supremo e na PGR. O podcast entrevista o Eduardo Scolese, editor de Política da Folha.

