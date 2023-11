Podcast discute o peso político nas indicações para o STF

São Paulo

Indicado pelo presidente Lula (PT) para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino retomará a carreira de magistrado que iniciou em 1994. O atual ministro da Justiça está na política desde 2006 e vai ser o primeiro ex-governador a chegar a um assento na corte.

Enquanto alguns consideram a trajetória de Dino política demais para o cargo no Supremo, outros lembram que Dino, graduado e mestre em direito, foi juiz federal por 12 anos. Ex-presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), foi um dos articuladores de uma reforma no Judiciário que, entre outras coisas, criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O contexto de indicações para altos postos no Judiciário já vinha marcado pela política. E, em relação aos ministros, há questionamentos de uma postura pouco discreta —que, para os críticos, extrapola o papel do tribunal. Eles afirmam que esse perfil passa também por uma resposta aos ataques que a corte sofreu nos últimos anos.

O Café da Manhã desta quarta-feira (29) discute como as nomeações de ministros do STF ganharam um peso mais político do que técnico e trata dos reflexos disso para o Judiciário. O podcast entrevista Eloísa Machado, professora de direito da FGV, que também fala das particularidades da indicação de Dino para a corte.

