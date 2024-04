Podcast discute planos do governo para contas públicas e mudanças no ajuste fiscal

São Paulo e Brasília

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentado pelo governo nesta segunda-feira (15) estabelece meta de déficit zero para 2025 –uma piora nas contas em relação à meta de superávit que o Planalto previa inicialmente.

A opção pela meta zero, igual à de 2024, abre a possibilidade de novo déficit, já que existe uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos. No projeto, o governo também diminuiu o ritmo do ajuste fiscal nos anos seguintes.

A flexibilização vem em um momento desafiador para o governo, que precisa continuar aumentando a arrecadação –principal aposta para equilibrar as contas. O corte de despesas, outro caminho para ajustar o orçamento, já havia sido descartado pelo presidente Lula (PT). Na semana passada, ficou ainda mais distante, com a aprovação na Câmara de uma medida que autoriza o governo a gastar mais do que estava previsto neste ano. O texto, que ainda vai passar pelo Senado, libera uma despesa extra estimada em R$15,7 bilhões.

O Café da Manhã desta terça-feira (16) discute os planos do governo para as contas públicas –e as mudanças que o Planalto tem feito na rota fiscal. A repórter da Folha Idiana Tomazelli explica a alteração da meta e os desafios do Planalto para fazer com que o ajuste fiscal seja efetivo.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem, Lucas Monteiro e Victor Lacombe e edição de som de Thomé Granemann.