É vereador de Salvador que dança em vídeo viral, não ministro da Educação

Vídeos nas redes sociais mentem ao dizer ser o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), dançando em palco de evento —os posts, em tom depreciativo, sugerem que um ministro não poderia fazer isso em público. A partir das imagens é fácil reconhecer não se tratar de Santana, que não tem cabelos totalmente brancos, como o homem da gravação.

Quem aparece dançando, como verificado pelo Projeto Comprova, é Henrique Carballal (PDT), vereador de Salvador que publicou as imagens em seu perfil no Instagram em 25 de março e cujo post viralizou antes de ser usado para depreciar o ministro Santana, como mostrou o Correio Braziliense em reportagem de 6 de abril. No post, Carballal conta ter participado de uma palestra para educadores na Uneb (Universidade do Estado da Bahia) dentro do projeto Mais Infância, que tem o objetivo de ampliar a capacitação de educadores —ele é professor de História, como mostra sua descrição no Instagram.

À reportagem, sua assessoria de imprensa informou que a dança faz parte da iniciativa História Cantada, que usa a dança e o canto "para transmitir o conhecimento de forma lúdica".

Ao programa Bahia Notícias no Ar, o vereador afirmou ter se reunido com o jurídico para discutir quais providências irá tomar contra quem o atacou.

Como verificamos

Logo ao assistir ao vídeo usado nas peças de desinformação foi possível concluir não se tratar de Camilo Santana por causa das características físicas do homem que aparece dançando. Mas a reportagem ainda precisava descobrir quem aparecia na gravação. Um dos posts verificados mostra o vídeo com chamadas de texto na parte inferior típicas de canais televisivos. Nelas, é possível ler "dancinha" e "evento para capacitação". A pesquisa por esses termos no Google resultou em publicação do site Brado Jornal, que afirmava se tratar do vereador Carballal.

O que podemos aprender com esta verificação

Um sinal que indica se tratar de uma peça de desinformação é a qualidade das imagens. Quando ela for baixa, como neste caso, desconfie. Desinformadores reduzem a qualidade para dificultar a identificação dos elementos do conteúdo, como aconteceu aqui. O vídeo original, postado no Instagram de Carballal, é muito mais definido. Outro indício claro quando analisamos o post no TikTok: há uma caixa de texto colocada sobre o rosto do vereador na maior parte do vídeo, mas, caso se tratasse mesmo do ministro, por que a tentativa de esconder seu rosto? A partir dessa pergunta o leitor já poderia desconfiar.

Um passo importante quando nos deparamos com conteúdos duvidosos é fazer buscas na internet. Mesmo quem não sabe como é o rosto de Camilo Santana poderia concluir rapidamente se tratar de um conteúdo falso após uma simples busca por fotos dele no Google.

