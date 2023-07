Dino critica Lava Jato para pregar cautela em apuração sobre hostilidade a Moraes

Brasília

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez críticas à Operação Lava Jato ao defender cautela na apuração da Polícia Federal sobre a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no aeroporto internacional de Roma na sexta-feira (14).

"Queria fazer uma explicação jurídica da razão da nossa cautela. Porque houve no âmbito da chamada Operação Lava Jato muitas cooperações [internacionais] diretas e nós consideramos que os tratados, as convenções internacionais devem ser cumpridas", disse Dino ao ser questionado sobre o andamento do inquérito a cargo da Polícia Federal em entrevista à imprensa nesta sexta (21).

O presidente Lula e aliados sempre criticaram, inclusive na Justiça, as negociações de investigadores da Lava Jato com autoridades estrangeiras, e fizeram reclamações a respeito no STF. O petista questionava a informalidade dos contatos, por exemplo, no acordo da empreiteira Odebrecht, que envolveu os Estados Unidos e a Suíça.

Sobre o caso de Moraes, Dino disse que "imagens existem, mas não estão disponíveis ainda porque é preciso concluir essa tramitação". "Estamos trabalhando juntos."

Ministro Flávio Dino em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto - Gabriela Biló/ Folhapress

O titular da Justiça se referiu à cooperação internacional jurídica iniciada pelas autoridades brasileiras junto à Justiça italiana para ter acesso ao material.

"Mas está próximo [o recebimento das imagens], essa novela não será 'janeteclariana', não vai ter 600 capítulos", afirmou Dino, numa referência à autora Janete Clair.

Ao lado do ministro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que a autoridade na Itália responsável pela condução da cooperação internacional com o Brasil precisa de uma autorização judicial para fazer o encaminhamento do material.

"Depende da autorização do juiz, aí o prazo é o tramite do governo italiano. Foram atendidos todos os requisitos legais para o tramite da autoridade central", disse o policial.

No mês passado, por determinação do corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, foi realizada correição extraordinária na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba e do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), responsáveis pela Lava Jato.

Os acordos de cooperação internacional firmados pela força tarefa de Curitiba com órgãos de investigação norte-americanos é dos pontos da inspeção, destinada a averiguar se o mecanismo foi realizado dentro do que prevê a legislação brasileira.

No último sábado (15), Dino havia criticado de maneira mais enfática a família do interior paulista suspeita de hostilizar Moraes no aeroporto italiano, chamando-a de "gente extremista". "Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser 'elite' mas não tem a educação mais elementar", escreveu Dino.

O presidente Lula, na quarta (19), comparou os suspeitos com animais selvagens.

Na última terça-feira (18), o empresário Roberto Mantovani Filho e a esposa Andreia Munarão foram alvos de ação de busca e apreensão ordenada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Segundo fontes da polícia, a Interpol já recebeu o material, mas só pode encaminhar ao Brasil após liberação da Justiça italiana.

Foram feitos dois pedidos com esse objetivo na segunda-feira (17). O primeiro, de cooperação policial internacional, pela Interpol, e outro de cooperação jurídica internacional, pelo DRCI, departamento do Ministério da Justiça encarregado da recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional.

Policiais próximos à investigação avaliam que este tipo de pedido costuma demorar em razão dos trâmites burocráticos, mas que o procedimento de Moraes tem andado rápido.

As imagens, quando disponibilizadas, serão submetidas à perícia, para depois serem anexadas ao inquérito. A análise ficará a cargo do INC (Instituto Nacional de Criminalística), da PF.

Também será analisado pelos investigadores um vídeo disponibilizado pela defesa dos três investigados no inquérito que apura as circunstâncias da abordagem a Moraes. A gravação feita no aeroporto de Roma foi entregue à Polícia Federal na quarta (19).

De acordo com o advogado Ralph Tótima Filho, o registro mostra o momento em que o ministro do STF chamou um dos seus clientes de "bandido".

Tórtima disse que a gravação captou a parte final da situação, quando o magistrado teria se aproximado para afastar o filho —o advogado Alexandre Balci de Moraes, 27— da discussão com Roberto Mantovani Filho e a esposa do empresário, Andreia Munarão.

Naquele momento, de acordo com a versão sustentada pela família, Moraes teria feito fotos e dito ao grupo que sofreria as consequências no Brasil.

O advogado afirma que o corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, genro de Mantovani, começou a gravar a situação e questionou o ministro algumas vezes se ele estaria fazendo uma ameaça. Em resposta, de acordo com Tórtima, Moraes teria respondido "bandido".