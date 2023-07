Lula busca ampliar apoio com demissão de ministra; veja base do governo no Congresso

São Paulo

O presidente Lula (PT) demitiu Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) e a substituiu por Celso Sabino (União Brasil-PA) no comando do Ministério do Turismo, visando melhorar o diálogo com o centrão e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ambos com importante papel em votações de interesse do Planalto.

A entrada de Sabino, oficializada no Diário Oficial da União nesta sexta (14), agrada a União Brasil, que via Daniela como escolha da cota pessoal do presidente, e a Elmar Nascimento (União Brasil-BA), outro dos escudeiros de Lira.

Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira - Adriano Machado-11.jan.23/Reuters

A legenda do novo ministro do Turismo já vinha dando sinais de insatisfação com Lula após uma série de traições em pautas consideradas importantes para o governo. O petista busca também dar mais espaço ao partido e a outras legendas, como o PP e o Republicanos.

O centrão tem recebido volumes maiores das emendas parlamentares e do valor herdado pelo governo das antigas emendas de relator, consideradas inconstitucionais em dezembro passado. A verba é cobiçada pelos partidos —são R$ 9,8 bilhões disponíveis para repasse aos parlamentares.

Veja como está, no momento, a base aliada de Lula no Congresso Nacional: