Ministérios com indicação pessoal de Lula têm 3 homens para cada mulher

São Paulo

Apesar de ter lamentado nesta sexta-feira (27) a falta de mulheres no governo e ter responsabilizado os partidos políticos por um primeiro escalão majoritariamente masculino, Lula (PT) indicou três homens para cada mulher em sua cota pessoal de ministros —aqueles sem filiação partidária.

Dos 38 ministérios, 9 deles são ocupados sem indicação partidária. Somente 3 deles, porém, foram entregues para mulheres pelo presidente da República. São elas Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Lula e Janja em café da manhã com imprensa no Planalto - Gabriela Biló/Folhapress

Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, Lula afirmou não poder fazer nada quanto à falta de ministras e presidentes mulheres nos cargos. Na quarta (25), Lula demitiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

"Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar", disse. "Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e não tem mulher, eu não posso fazer nada", concluiu o mandatário.

Antes, Lula já havia demitido as então ministras do Turismo, Daniela Carneiro, e do Esporte, Ana Moser.

No início do ano, o time do presidente escalado para a Esplanada tinha 11 ministras em 37 pastas. Agora, elas são 9 na Esplanada, com 38 ministérios.

Veja quantas mulheres há para cada partido representado nos ministérios do governo Lula:



Quantidade de mulheres no primeiro escalão, por partido:

PT: 11 ministros, 9 homens e 2 mulheres

Cota pessoal de Lula: 9 ministros, 6 homens e 3 mulheres

PSB: 3 ministros, todos homens

PSD: 3 ministros, todos homens

Alexandre Silveira – Ministério de Minas e Energia

Carlos Fávaro – Ministério da Agricultura

André de Paula – Ministério da Pesca

União Brasil: 3 ministros, todos homens

Waldez Góes – Ministério da Integração

Juscelino Filho – Ministério das Comunicações

Celso Sabino — Ministério do Turismo

MDB: 3 ministros, 2 homens e 1 mulher

Renan Filho – Ministério dos Transportes

Jader Filho – Ministério das Cidades

Simone Tebet – Ministério do Planejamento

Outros partidos: 6 ministros, 3 homens e 3 mulheres