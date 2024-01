Ramagem se encontra com Pacheco e diz que foi intimado pela PF a depor

Brasília

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou, nesta quarta-feira (31), que foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no final do mês que vem sobre as suspeitas de espionagem ilegal envolvendo a Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Presidente Jair Bolsonaro e o então diretor geral da Abin Alexandre Ramagem, durante o curso de Gestão Integrada em Inteligência - Marcos Corrêa - 09.dez.2020/PR

"Fui finalmente intimado para o final de fevereiro. No mandado de busca eu não tive intimação, eu perguntei. Até [falei]: vamos ao interrogatório. 'Não, não tem intimação, vai ser posterior'. Diferente do que a imprensa noticiou. Só fui intimado agora", disse.

A casa e o gabinete de Ramagem foram alvos da Polícia Federal na semana passada durante a operação batizada de Vigilância Aproximada —que investiga a suposta "Abin paralela" montada durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Ramagem se encontrou rapidamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta ao lado do senador Hiran Gonçalves (PP-RR). O deputado se limitou a dizer que a conversa foi boa e que tratou de questões parlamentares.



A oposição tem cobrado uma resposta mais incisiva de Pacheco contra operações de busca e apreensão em gabinetes parlamentares. Na terça (30), o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o mesmo assunto.



Após a ação contra Ramagem na semana passada, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chamou Pacheco de "frouxo" por não enfrentar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que autorizou a ação da PF na Câmara.



Pacheco reagiu à declaração e, em nota dura, disse que o presidente do PL "passa pano" para o STF nos bastidores quando trata do impeachment de ministros, e usa a política para "obter ganhos com o fundo eleitoral".



Há duas semanas, o alvo da PF na Câmara foi o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição. Jordy é investigado no âmbito da Operação Lesa Pátria, que apura o ataque golpista de 8 de janeiro às sedes dos três Poderes.



Pacheco tem dado apoio às duas investigações. No início da semana, o senador afirmou que pediria ao STF "os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados" pela Abin "dada a gravidade que um fato dessa natureza representa".