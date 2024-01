PF mira deputado federal bolsonarista em nova fase de investigação sobre o 8/1

Brasília

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) é alvo de buscas da Polícia Federal nesta quinta-feira (18), no âmbito da Operação Lesa Pátria, destinada a identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques do 8 de janeiro às sedes dos três Poderes.

A ação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), onde a apuração tramita sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Carlos Jordy é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro - Michel Jesus - 17.abr.2019/Câmara dos Deputados

Agentes federais cumprem dez mandados de busca no Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2). A reportagem tenta contato com o parlamentar, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional.

Essa é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que já cumpriu 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão desde que foi deflagrada pela primeira vez.