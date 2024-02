Lula ignora promessas e volta a atacar Bolsonaro: maluco, aloprado e ignorante

Belford Roxo (RJ) e Rio de Janeiro

O presidente Lula (PT) voltou nesta terça-feira (6) a contrariar reiteradas promessas de interromper os ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chamou seu antecessor de maluco, aloprado e ignorante durante um evento em Belford Roxo (RJ).

Ao criticar a paralisação de obras do Minha Casa, Minha Vida no governo anterior, Lula afirmou que Bolsonaro "não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e ofender os outros".

"Parece que o maluco que governou esse país era um aloprado. Ele não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e ofender os outros. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país dizendo que a Covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à Presidência da República. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair", disse ele.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante anúncio de investimento na saúde e na educação, no centro de Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense - Eduardo Anizelli/Folhapress

Os ataques de Lula a Bolsonaro ocorrem após sucessivas promessas do atual mandatário de ignorar o principal adversário político.

"De mim, vocês vão perceber que eu vou terminar quatro anos sem falar uma vírgula do outro governo, porque, para mim, ele não existiu", afirmou o chefe do Executivo em cerimônia de sanção da duplicação de um trecho da rodovia BR-423 em Pernambuco, em 8 de novembro.

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para celebrar o Natal, disse que ainda faltava "restaurar a paz e a união entre amigos e familiares".

O discurso de Lula desta terça ocorreu em Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense, região com forte presença evangélica em que Bolsonaro venceu com folga na eleição de 2022.

O presidente estava acompanhado do prefeito Waguinho (Republicanos) e da deputada e ex-ministra Daniela Carneiro (União Brasil), um dos raros aliados na região durante a última eleição presidencial.

Os dois, que fizeram campanha ao lado de pessoas condenadas ou acusadas de integrar milícias, foram elogiados pelo presidente. Lula afirmou que o casal é "motivo de orgulho" e lembrou o "amor à primeira vista" das eleições de 2022.

"O Waguinho não teve medo dos negacionistas, não teve medo dos malucos e resolveu me apoiar em 2022. Não esqueço nunca aquela noite em que vim aqui, trazido pelo André Ceciliano. Tive a oportunidade de conhecer você e a Daniela. Se ninguém acredita, eu posso dizer, amor a primeira vista existe. Foi o que aconteceu na minha relação com a Janja e com você e a Dani", disse o presidente.

"Gratidão merece gratidão. Enquanto você tiver na vida pública e precisar da mão de um companheiro, a mão do Lula estará aqui para te estender."

A cidade recebeu Lula em clima de campanha. Pelas ruas, foram instalados outdoors com o rosto do presidente e frases de agradecimento e boas-vindas.

Lula participou primeiro da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. O nome da unidade é uma homenagem ao neto do presidente, morto em 2019 por uma infecção generalizada.

O presidente também anunciou investimentos na área da saúde e da educação para Belford Roxo e prometeu a construção de um hospital oncológico na cidade. A verba será destinada para procedimentos de alta e média complexidade, além de atendimento básico.

Já na área da educação, Lula anunciou a construção da sede definitiva do campus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) em Belford Roxo. A verba destinada é de R$ 15 milhões do Ministério da Educação. Desde 2016, a unidade funciona em um espaço provisório.

Durante o discurso, Lula também chamou a primeira-dama, Janja, para falar. Ao anunciá-la, disse que ela "veio perturbando que ela queria dar um recado para as mulheres de Belford Roxo".

Em sua fala, a primeira-dama falou sobre a distribuição de absorventes nas unidades do programa Farmácia Popular. "Para as meninas, mulheres e pessoas que menstruam terem dignidade menstrual."

O evento teve também a participação de diversos pré-candidatos a prefeituras do estado, como Dimas Gadelha (PT), de São Gonçalo, e Talíria Petrone (PSOL), de Niterói.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também participou do evento, apesar de nenhum dos anúncios envolver a capital. Ele convidou o presidente para jantar nesta noite na Gávea Pequena, residência oficial da prefeitura carioca.

Paes e o PT negociam uma possível indicação do partido para a vaga de vice na chapa do prefeito para a disputa eleitoral deste ano.

Antes, Lula esteve em Magé, onde trocou afagos com o governador Cláudio Castro (PL), apoiador de Bolsonaro.

Na eleição passada, nesses dois municípios, Bolsonaro teve a maioria dos votos nos dois turnos contra Lula. Em Magé, o percentual do ex-mandatário na última etapa do pleito foi de 60%, ante 40% do atual chefe do Planalto.

Já em Belford Roxo, os números foram parecidos: Bolsonaro teve 60,2% dos votos, enquanto Lula conseguiu 38,9%.

As agendas também são um aceno ao eleitorado evangélico, que compõe uma parcela relevante da população das duas cidades.