Vídeo mostra operação da PF na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis

Brasília

Polícias federais voltaram nesta quinta-feira (8) à casa de praia de Jair Bolsonaro (PL) na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), para cumprir mandados autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Veja vídeo da operação:

O ex-presidente também foi alvo da operação. Na casa dele em Mambucaba os policiais apreenderam o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Tomaz.

Os agentes determinaram também que Bolsonaro entregasse o passaporte. Como o documento não estava na residência, os policiais deram 24 horas para que ele o entregue.

"Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável", diz Bolsonaro. "Me esqueçam, já tem outro governando o país", segue o presidente.

De acordo com relatos, oito policias federais entraram na residência logo nas primeiras horas da manhã. Eles usavam carros descaracterizados, mas estavam com uniformes da PF.

No último dia 29, a casa de praia do ex-presidente já havia sido alvo de busca, dessa vez porque um dos seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), estava no local. Na ocasião, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão contra o vereador no caso da suspeita de que a gestão Bolsonaro tenha montado um sistema paralelo de arapongagem.

Bolsonaro tem ficado na vila desde o início de janeiro. Conforme a Folha mostrou, ele reformou a casa no final de 2023. Segundo ele, para usar o dinheiro que estava no banco por temor de que o recurso fosse bloqueado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, responsável pelas duas recentes decisões de busca da residência.

Policiais federais em frente à casa de praia de Jair Bolsonaro (PL), na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ) - Arquivo pessoal

Bolsonaro já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e é alvo de diferentes outras investigações no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele está inelegível até 2030.

A PF cumpre mandados de busca e prisão contra ex-ministros de Bolsonaro e militares envolvidos na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder.

Entre os alvos das medidas desta quinta-feira estão os ex-ministros general Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres. Também são alvos outros militares.

Casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ) - Ranier Bragon-3.fev.2024/Folhapress

Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal. Entre os presos está o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. O militar já era investigado no caso da fraude ao cartão de vacinação do ex-presidente.

A ação foi batizada de Tempus Veritatis e investiga uma organização criminosa que, diz a PF, atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito "para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder."

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito das milícias digitais.