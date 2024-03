Confira primeira pesquisa Datafolha para prefeito de São Paulo nesta segunda

São Paulo

Uma nova pesquisa Datafolha para prefeito de São Paulo será divulgada à 0h01 desta segunda-feira (11). Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto sobre a corrida eleitoral em 2024, faltando cinco meses para o início da campanha.

Além de intenção de voto para prefeito, o instituto afere outros quesitos, como a rejeição dos pré-candidatos e o grau de conhecimento deles pela população.

Votação em escola na região central de São Paulo, em 2020 - Rivaldo Gomes - 29.nov.20/Folhapress

Entre os pré-candidatos da disputa paulistana, estão Altino (PSTU), Guilherme Boulos (PSOL), Kim Kataguiri (União Brasil), Marina Helena (Novo), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O instituto produziu um levantamento em agosto passado, com outro cenário de pré-candidatos. Na ocasião, Boulos apareceu à frente, com 32% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 24%, Tabata, com 11%, e Kim, com 8%.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.