TRE de SP terá plantão para regularizar título e distribuição de sorvete para atrair jovem

São Paulo

Com a aproximação do dia 8 de maio, data final para regularização ou emissão do título de eleitor para as eleições deste ano, os TREs (Tribunais Regionais Federais) de alguns estados pelo país programaram mutirões e ações para atender o maior número possível de solicitantes do documento.

O TRE de São Paulo é um dos que decidiram estender seu horário de funcionamento, abrindo também no Dia do Trabalho e neste sábado (4) e domingo (5). Ainda, em parceria com o Instituto Lamparina e o labExperimental, serão distribuídos sorvetes em cartórios eleitorais para jovens que fizerem o alistamento nos dias de plantão.

Título de eleitor, documento utilizado pelo cidadão brasileiro para poder participar das eleições - Divulgação - 9.set.22/Tribunal Superior Eleitoral

Nesta quarta-feira (1º), os doces serão entregues nos cartórios do Campo Limpo (rua Américo Falcão, 251, zona sul), e de Cidade Tiradentes (rua Álvaro da Costa, 28, zona leste).

Já no sábado, os sorvetes estarão disponíveis no Grajaú (rua Antônio Carlos Tacconi, 45, também na zona sul) e no Bom Retiro (rua Antônio Coruja, 99/109, centro).

Por fim, no domingo, as organizações estarão em quatro locais: na Bela Vista (avenida Brigadeiro Luís Antônio, 453, região central), em Pirituba (avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4.586, zona norte) e em Paraisópolis (rua Ibiapaba, 422, zona sul).

Ainda há uma localidade na zona leste onde serão entregues os sorvetes, que deve ser confirmada posteriormente pelas entidades.

Foi lançado um site com a agenda de entrega dos doces e um tira-dúvidas completo para a emissão do documento e um mapa com todos os cartórios eleitorais na capital paulista.

Ainda, as organizações farão uma série de cartazes e um "titulão" eleitoral de 15 metros quadrados, instalado na entrada dos cartórios. Ele terá o nome de Edson Luís de Lima Souto, estudante morto pela ditadura militar em 1968 após conflito com secundaristas no Rio de Janeiro.

Por fim, serão realizadas visitas em 50 escolas da cidade para a distribuição de folhetos sobre a importância de votar para jovens.

Segundo Gabi Juns, diretora do Instituto Lamparina, uma das organizações realizadoras da iniciativa, o esquema de plantão da Justiça Eleitoral será fundamental para a emissão do documento, além do passe livre de domingo na cidade.

Também é possível se cadastrar digitalmente, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE. Clique em "autoatendimento eleitoral", em seguida, "título eleitoral", e depois "tire seu título eleitoral". Preencha os campos solicitados com seus dados, e envie os documentos solicitados, digitalizados.

Após o processo, será gerado um número de protocolo para acompanhamento da solicitação, que será analisada pela Justiça Eleitoral. Com a conclusão do trâmite, é possível emitir o título a partir do download do aplicativo "e-Título", disponível nas lojas dos sistemas iOS e Android.

Pode-se acompanhar a solicitação digitalmente. Também no site, clique em "autoatendimento eleitoral", em seguida, "título eleitoral", e depois "acompanhe uma solicitação". Insira, então, os dados pessoais pedidos.