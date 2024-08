Apoiadores de vereador nº 1 de Nunes pedem voto para Marçal; veja vídeo

São Paulo

Apoiadores do vereador e candidato à reeleição Marcelo Messias (MDB), braço direito de Ricardo Nunes, pedem votos a Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais. Na última semana, diversos candidatos da aliança do prefeito passaram a flertar com o influenciador, que cresceu nas pesquisas.

José Aparecido Rodrigues, um antigo aliado de Messias no bairro de Parelheiros, na zona sul da cidade, publicou no último domingo (25) um vídeo em que segura a bandeira do vereador e ao mesmo tempo faz o símbolo de "M" com os dedos, sob a legenda: "Somos Marcelo Messias 15000 e Marçal 28".

Rodrigues apagou o vídeo nesta quinta (29), após grande repercussão e desconforto entre aliados de Nunes.

O prefeito Ricardo Nunes e o vereador Marcelo Messias (MDB) em agenda na cidade de São Paulo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Messias diz ter sido surpreendido pela publicação: "Não estou com Marçal, estou com Nunes. Isso foi um ato isolado de uma pessoa que me apoia", afirmou à Folha o vereador e dentista, que frequentemente aparece ao lado do prefeito em atos de campanha e entregas de obras.

"Me surpreendeu muito, porque a gente tem o costume de conversar sobre essas coisas. Mas eu não posso impedir que pessoas que gostam de Messias gostem de outros candidatos", completou ele, afirmando que Rodrigues não faz parte de sua equipe de campanha e é uma liderança em Parelheiros.

Os dois aparecem juntos em fotos e vídeos de visitas à região pelo menos desde 2023.

Rodrigues, por sua vez, disse que a postagem "foi uma mera brincadeira por causa dos nomes Marcelo e Marçal", mas deu uma repercussão muito grande, e ele decidiu apagar "para não gerar mais expectativas". Ele afirmou que "até o presente momento" não apoia Marçal, mas que isso pode mudar.

Questionado, porém, sobre a legenda do vídeo em que divulga o número de urna do autodenominado ex-coach, ele respondeu, em tom constrangido, que "era um domingo chuvoso" e que "foi para chamar a atenção, porque muita gente na região gosta do Marçal".

O vereador Marcelo Messias (ao centro), em frente ao apoiador José Aparecido Rodrigues, em foto publicada por Aline Alencar (à dir.), conselheira do Cades Parelheiros que agora também pede votos a Marçal - happy.present_2023 no Instagram

Rodrigues confirma que não faz parte da equipe de campanha de Messias, mas diz que é um representante dele na região e o ajudou na campanha de 2020. Ele não se identifica como líder comunitário, mas como um morador antigo do bairro que conhece bem a região.

Hoje afirma que está desempregado, mas já foi assessor parlamentar do deputado estadual Jorge Caruso (MDB), atualmente em seu sétimo mandato na Assembleia Legislativa de SP.

Outra que costumava publicar elogios a Nunes e Messias e agora pede votos a Marçal é Aline Alencar, conselheira do Cades de Parelheiros (Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). "Aquele post que me representa", escreve ela ao lado de um vídeo do influenciador.

A Folha mostrou que, na última semana, diversos aspirantes a vereador cujos partidos integram a coligação de Nunes passaram a acenar, defender ou apoiar explicitamente o ex-coach, que ganha espaço entre eleitores da direita e do bolsonarismo.

Muitos também omitem o rosto e o nome do prefeito em seus materiais de campanha, como publicou o Painel. Em resposta, as siglas ameaçaram punir os postulantes que não seguirem as orientações da chapa com menos verba eleitoral, menos tempo de propaganda e até cassação de mandatos.

Na lista estão, por exemplo, o deputado federal Daniel José e a ex-deputada Joice Hasselmann, pelo Podemos; o ex-BBB Adrilles Jorge, o vereador Rubinho Nunes e a médica bolsonarista Nise Yamaguchi, pelo União Brasil; a mãe do funkeiro MC Gui, Claudia Baronesa, pelo Republicanos, entre outros.

A virada de apoiadores de Marcelo Messias, porém, chama atenção pela proximidade do vereador com o prefeito. Eleito como seu sucessor na Câmara em 2020, o dentista é parte do grupo político de Nunes na zona sul que exerce influência sobre creches conveniadas.

Em junho, o jornal mostrou que Messias fez uso político de kits de escovação doados pela empresa Colgate a unidades municipais. As sacolinhas eram entregues grampeadas com um material de divulgação do mandato do vereador. Na época, ele não respondeu sobre o caso.