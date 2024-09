Datafolha: veja embate Nunes x Boulos em 2º turno por renda, gênero, religião e cor da pele

São Paulo

Em simulação de segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) mantém-se à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na maior parte dos segmentos na mais recente pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo.

Os principais grupos em que o atual ocupante do Edifício Matarazzo tem folga são os evangélicos, no qual possui 33 pontos de diferença. Já entre outros grupos, como homens, católicos e com menor renda, Boulos oscilou positivamente em relação à pesquisa anterior, do início do mês.

Ainda, se antes havia segmentos onde o congressista do PSOL estava numericamente à frente, como pessoas pretas e mulheres, nesta rodada Boulos oscilou negativamente e, apesar de empatado, está atrás numericamente atrás de Nunes.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Marcelo Pereira e Danilo Verpa/Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e Folhapress

Nos dados globais, se o segundo turno da eleição paulistana fosse hoje, 49% optariam pelo atual prefeito e 37% escolheriam Boulos. Em relação ao levantamento dos dias 20 e 21 de agosto, Nunes registrou oscilação positiva de dois pontos, e o deputado federal oscilou um ponto para baixo.

A pesquisa foi realizada na terça-feira (3) e na quarta-feira (4) com 1.204 eleitores de São Paulo, contratada pela Folha e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03608/2024. A margem de erro nos dados globais é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Cada segmento possui uma margem de erro específica, o que é importante para definir se um dos pré-candidatos está na frente ou está empatado tecnicamente.

Veja o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto em segundo turno à Prefeitura de São Paulo por cada segmento:

Por gênero

Na rodada de 20 e 21 de agosto, Nunes registrava 11 pontos de diferença a Boulos entre homens. Na atual pesquisa, o prefeito oscilou de 47% para 52%, e Boulos foi de 36% para 35%, aumentando a distância para 17 pontos.

Entre as mulheres, Nunes fica à frente no limite da margem de erro, de quatro pontos. Ele tem 47% e Boulos tem 39%.

Por religião

Nunes fica à frente entre os dois grupos pesquisados pelo Datafolha, católicos e evangélicos. A diferença no primeiro é de 16 pontos, já que o prefeito marcou 52% e Boulos registrou 36%. Entre os evangélicos, porém, a distância chega a 33 pontos: 60% a 27%.

As margens de erro por religião são de cinco pontos percentuais entre católicos e seis entre evangélicos.

Por critério étnico-racial

No quesito racial, o prefeito fica à frente do congressista entre as pessoas brancas, tendo 51% contra 36% de Boulos. A margem de erro para o grupo é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os que se autodeclaram pardos, o prefeito tem agora 18 pontos à frente, contra 13 na rodada anterior —ele lidera por 52% a 34% com uma margem de cinco pontos. Entre as pessoas pretas, o congressista tem 50% e Nunes tem 37%, em empate técnico na margem de sete pontos.

Por renda

No recorte por faixa de renda, Nunes tem vantagem para Boulos entre os mais pobres.

Na faixa de renda mais alta da pesquisa Datafolha, Nunes registra 48% contra 41% de Boulos, diferença de sete pontos percentuais com margem de erro de sete pontos, para mais ou para menos.