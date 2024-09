Datafolha: veja em quais segmentos Marçal mais perdeu pontos em SP

São Paulo

Pablo Marçal (PRTB), que oscilou negativamente de 22% para 19% na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (13), perdeu mais pontos entre os eleitores mais velhos, além de pessoas brancas e com menor renda.

Candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) - Bruno Santos - 25.ago.24/ Folhapress

O autodenominado ex-coach perdeu sete pontos entre os eleitores com 60 anos ou mais e registrou 10%, ante 17% no levantamento anterior.

Entre os paulistanos com idade entre 45 a 59 anos, saiu de 22% na pesquisa anterior e marcou 17%, uma perda de cinco pontos. Vale ressaltar que nas duas faixas de idade as perdas de percentual estão dentro da margem de erro, que é de seis pontos percentuais para mais ou para menos.

O influenciador ainda perdeu pontos entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sinal de que a estratégia de campanha de Ricardo Nunes (MDB) na televisão e no rádio, de ataque ao candidato do PRTB, tem dado resultados.

O estudo foi contratado pela Folha e registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-07978/2024. Foram ouvidos 1.204 eleitores na terça-feira (10) e na quinta-feira (12). A margem de erro na amostra geral é de três pontos percentuais.

Veja os principais setores que registraram queda nas intenções de voto para Marçal:

Entre brancos e pardos

Marçal perdeu quatro pontos entre pessoas brancas e saiu de 25% para 21% na última pesquisa, com margem de erro também de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Outro segmento em que registrou perda de pontos foi entre pardos, indo de 21% na semana passada para 18% agora, queda de três pontos neste grupo. Neste caso, a margem de erro é de cinco pontos.

Entre paulistanos com ensino médio

A pesquisa Datafolha aponta que Marçal perdeu quatro pontos entre as pessoas com ensino médio. Ele saiu de 26%, no levantamento anterior e registra agora 22%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

O autodenominado ex-coach perdeu, ainda, dois pontos entre quem tem ensino fundamental. A margem de erro é de sete e cinco pontos percentuais, respectivamente.

Entre mais pobres e mais ricos

As intenções de voto no influenciador caíram quatro pontos percentuais entre os paulistanos com renda domiciliar de até 2 salários mínimos. O ex-coach tem 13%, ante 17% em 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de cinco pontos para essa faixa de proventos.

Marçal também registrou quatro pontos a menos entre os mais ricos, grupo em que tinha 25% e chega agora a 21%. A margem de erro entre os com maior faixa de renda é de seis pontos, para mais ou para menos.

Entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio

Sinal de que a estratégia de Nunes na televisão e no rádio tem funcionado, Marçal perdeu seis pontos entre os que declararam ter votado em Bolsonaro e nove pontos entre quem diz ter escolhido Tarcísio para o Governo de São Paulo.

Na semana passada, ele tinha 48% entre os eleitores do ex-mandatário, chegando agora a 42%. Entre os votantes do atual governador do estado, ele foi de 45% para 36%. As margens de erro para os apoiadores dos dois políticos são de cinco pontos percentuais.