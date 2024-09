Datafolha: veja intenção de voto entre homens e mulheres à Prefeitura de SP

São Paulo

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, continua numericamente à frente dos outros candidatos no voto masculino: oscilou positivamente um ponto, alcançando 29% da preferência em pesquisa Datafolha.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) oscilou positivamente cinco pontos e atingiu 23% das intenções do segmento. Guilherme Boulos (PSOL) manteve os 22% da última pesquisa.

Os três estão empatados dentro da margem de erro, que na segmentação por gênero é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Pablo Marçal (esq.), do PRTB, aparece numericamente à frente entre os homens e Guilherme Boulos (dir.), do PSOL, entre as mulheres - Bruno Santos e Danilo Verpa/Folhapress

Entre as mulheres, Boulos está à frente numericamente, mas oscilou um ponto para baixo, marcando 23%. Ele empata tecnicamente com Nunes, que oscilou dois pontos para cima e chegou a 22%, e Marçal, que oscilou um ponto para cima e tem 16%. Tabata Amaral (PSB) tem 11% das intenções de voto femininas e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 8%.

Nos resultados gerais, Boulos tem os mesmos 23% da última pesquisa, Nunes oscilou três pontos positivamente e atingiu 22%, empatando numericamente com Marçal, que oscilou um ponto para cima.

No último levantamento do Datafolha, Marçal tinha 28% do voto masculino, empatado tecnicamente com Boulos, que marcava 22%. Entre as mulheres, Boulos tinha 24%, seguido do prefeito Ricardo Nunes, com 20%, e de Marçal, com 15%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital na terça (3) e na quarta (4) e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03608/2024.