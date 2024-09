Datafolha: veja intenção de voto para Prefeitura de SP por faixa de renda

São Paulo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5) aponta que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) registra 28% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo entre os paulistanos que recebem até 2 salários mínimos. Na mesma faixa de renda, Guilherme Boulos (PSOL) tem 19%, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 17%.

Como a margem de erro nesse segmento é de 5 pontos percentuais, há empate técnico entre Nunes e Boulos e entre Boulos e Marçal.

Na sequência aparecem José Luiz Datena (PSDB), com 12%, e Tabata Amaral (PSB), com 5%.

Candidatos à Prefeitura de São Paulo - Mariana Pekin/UOL // Daniela Toviansky/UOL

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 3 e 4 de setembro. Foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-03608/2024.

Na renda entre 2 e 5 salários mínimos, Boulos e Marçal empatam com 24% das intenções de voto. Na mesma faixa de renda, Nunes tem 21%, seguido por Tabata, com 9%, e Datena, com 5%. A margem de erro nesse segmento é de também de 5 pontos percentuais.

Já entre os paulistanos que ganham acima de 5 salários mínimos, Boulos registra 26%. Marçal tem 25%, seguido por Nunes com 17%. Na sequência aparecem Tabata com 14%, Marina Helena (Novo) com 5% e Datena com 4%. A margem de erro nesse segmento é de 6 pontos percentuais.