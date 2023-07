'Você tem uma pergunta?': o que evitar e o que questionar na entrevista de emprego

São Paulo

"Você tem alguma pergunta para fazer?"

Ao ouvir isso em uma entrevista de emprego, você fica nervoso? Sabe como reagir? Ajudo você a se preparar para esse momento. Dá um scroll.

Fazer perguntas ao recrutador pode ser benéfico para o candidato, pois ajuda a entender se você e a vaga possuem o mesmo perfil e demonstra o quão interessado você está na posição - Instaphotos / Adobe Stock

Primeiro, vamos entender. Por que é bom que o candidato faça perguntas? Especialistas citam três motivos:



1. Entender se você e a vaga têm "match".

Como? Elas ajudam a esclarecer dúvidas e determinar se a organização e a vaga são realmente o que o profissional busca, diz Jaqueline Garutti, consultora de carreira e liderança.

2. Ajudar a tomar decisões sobre mudar de organização ou, até, de carreira.

Quando você está empregado e se candidata a outra oportunidade, é válido comparar as empresas para avaliar sua decisão, afirma Marcelo de Elias, palestrante e professor de gestão de pessoas da FGV e da Fundação Dom Cabral.

3. Demonstrar o quão interessado você está pela vaga.

Questionar ao recrutador "por que você gosta de trabalhar aqui?" pode ser uma maneira de mostrar que está realmente interessado em conhecer a empresa e conquistar a posição.

Exemplos de perguntas a serem feitas para...



...falar de salários ou benefícios

Evite: questionar logo de cara: "O salário está dentro do que pedi?". Esse tipo de abordagem pode soar invasiva e fazer parecer que você está interessado apenas na remuneração, afirma Garutti.

Prefira: Checar com o recrutador em qual momento da entrevista ou do processo seletivo essas questões podem ser abordadas.



...falar de oportunidades de crescimento na empresa

Quais são as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento nesta função?

Para onde costumam progredir os profissionais bem-sucedidos nesta empresa?

Evite: questionar sobre o plano de carreira da empresa para o funcionário, alerta Garutti.

Por quê? "O plano de carreira é responsabilidade do colaborador. A organização pode oferecer cursos ou direcionamento, mas o planejamento é do candidato".

Prefira: Quais são as práticas de capacitação e desenvolvimento oferecidas aos colaboradores? Como a empresa apoia o crescimento profissional da equipe? Como as promoções são tratadas dentro da organização?

...avaliar a cultura da empresa

Como é feita a integração de novos funcionários?

Quais aspectos costumam surpreender os novos funcionários após o início do trabalho?

Há eventos conjuntos com outros departamentos ou equipes?

Como a empresa mudou desde que você entrou?

...quando o potencial chefe é o entrevistador

Quais as suas expectativas para mim nesse cargo?

Qual sua parte favorita em trabalhar aqui?

Por que você está aqui há muito tempo?

Como é o trabalho da equipe? Quais são os desafios desse time?

...falar sobre as atividades do cargo

Quais as atividades serão desenvolvidas por quem estiver iniciando nesta posição?

Quais seriam as principais responsabilidades deste cargo?

Quais são as expectativas para essa posição?

Elias sugere indagar o motivo de a vaga estar aberta.

Por quê? "Serve para avaliar se a empresa está crescendo", explica.

O que evitar:



1. Retomar assuntos que já foram discutidos, pois pode parecer que você não está prestando atenção.



2. Assumir que a vaga já é sua, alerta Garutti, e dizer "Quando eu começo?" ou "A vaga já é minha?" .

Prefira: quais são as próximas fases mesmo sem saber se foi aprovado.

3. Questionar o que a empresa faz.

Por quê? Para Elias, o candidato tem a obrigação de pesquisar sobre a organização. Demonstrar desconhecimento pode causar impressão negativa.

Ana Paula Prado, CEO do Infojobs, plataforma de recursos humanos, reforça a importância de evitar questões óbvias, como: onde fica a empresa? Qual o tamanho da empresa? São questões que demonstram desinteresse.

Por isso..."A pesquisa prévia pode aumentar as chances de um desempenho melhor. Quando o entrevistador fizer uma pergunta, o candidato será capaz de elaborar boas respostas", afirma Elias.

Devo fazer várias?



O ideal é fazer duas ou três. Cuidado para não inverter os papéis e se tornar o entrevistador em vez de entrevistado.

"Não utilize todo o tempo da entrevista apenas para tirar dúvidas, pois naquele momento você está lá para se vender e para falar sobre você mesmo", diz Prado.

Lembrete: alguns processos seletivos podem ter de uma entrevista com RH ou gestor. Por isso, pode haver outros momentos para perguntar.

Dica: anote suas dúvidas antes de ir para a entrevista. Fica mais fácil identificar o que você quer saber e que não foi abordado durante a conversa.

Não ter perguntas pega mal?



Sim, na opinião de Garutti. Para evitar essa situação, ela indica indagações como: "Me conte um pouco como é a liderança dessa área ou como é a atuação da equipe".



Mas... Elias afirma que pode acontecer de o candidato não ter dúvidas, pois o entrevistador já forneceu todas as informações necessárias.

Nesse caso..."O candidato pode dizer: 'não tenho nenhuma pergunta, pois as informações foram claras. No entanto, gostaria de complementar uma resposta ou mencionar algo que não foi abordado', sugere.

Como identificar que chegou seu momento de perguntar?

Em geral, o recrutador abre o espaço para isso ao final da entrevista. Caso não, espere a conversa acabar e tire suas dúvidas.

Outra dica: Garutti diz que, caso surja uma dúvida durante a conversa, é importante questionar naquele momento, evitando que o recrutador repita todas as informações.

Depois da Entrevista de Emprego

Seção para responder dúvidas relacionadas a essa etapa de seleção.

Jaqueline Garutti, consultora de carreira, marca pessoal e liderança - Thaís Benke

Como ser lembrado pelo recrutador depois da entrevista?

1) "Quando a entrevista terminar, pergunte quais são os próximos passos. Se o retorno só ocorrer após uma semana, aguarde esse período."



2) "Assim que chegar em casa, envie uma mensagem de agradecimento. Por exemplo: Agradeça pela oportunidade e pelo tempo dedicado a você. Mencione que está disponível para esclarecer qualquer aspecto que tenha ficado em dúvida e que está entusiasmado e interessado na vaga."



Por que isso é importante? "Mostra que você tem iniciativa e deseja ser lembrado. Para o recrutador, isso é importante, pois demonstra sua gratidão. Além disso, é uma oportunidade de mostrar seu interesse genuíno pela oportunidade de emprego."



3) "Após uma semana, espere o final do dia e envie uma mensagem por volta das 15h. Por exemplo: Participei do processo e hoje completam-se sete dias do prazo combinado. Gostaria de saber se avançarei para a próxima etapa ou quais são os próximos passos. Seria possível me fornecer um feedback, por gentileza?"

Não fui aprovado na entrevista, e agora?



"É normal sentir frustração nessa situação. O primeiro passo é fazer uma autoreflexão: o que posso melhorar? Assim, você perceberá quais detalhes poderia ter abordado ou como poderia ter se expressado de outra maneira. Anote o que foi positivo e o que precisa ser aprimorado, para poder focar e se preparar para as próximas entrevistas."

Tem mais: "Envie também uma mensagem ao recrutador, por exemplo: Agradeço pelo retorno, mesmo que tenha sido negativo. Gostaria de receber um feedback sobre o que posso melhorar, onde errei ou se meu perfil não estava alinhado com a vaga."

Evite: responder de forma negativa, xingar o recrutador ou afirmar que já sabia que não seria aprovado.