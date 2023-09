Saúde mental é assunto para falar com o chefe? Saiba como abordar

São Paulo

Falar sobre saúde mental no trabalho pode ser complicado, especialmente se for com seu chefe.

Por que existe um tabu em torno desse assunto?

Medo de trazer o assunto à tona e ser visto como alguém incapaz;

A ideia de que no trabalho não se deve expor aspectos íntimos;

O estigma em torno do assunto.

Para quebrar esse estigma experimente essas dicas:

Evite pegar seu chefe de surpresa, num momento atribulado.

Prefira agendar um encontro para discutir esse assunto com o líder, pois dessa forma é possível reservar um período de tempo exclusivamente a conversa.

Seja claro sobre o que você precisa.



Você está apenas informando o gestor sobre sua saúde mental ou você precisa de acomodações de trabalho específicas?

Entenda a origem do problema e tente trazer uma solução nesta conversa.

Exemplo: o profissional sente a necessidade de estar disponível 24 horas por dia, o que está causando ansiedade.

O que fazer? Estabeleça um alinhamento. Combine com o gestor que após o fim do expediente, não vai mais checar os grupos de trabalho ou se preocupar em responder a todas as mensagens imediatamente, sugere Luana Lourençon, especialista em carreiras.

Importante: Lourençon acrescenta que não se trata de uma implicação pessoal com o gestor, mas sim uma adoção de boas práticas que vai contribuir para criar um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e produtivo.

Se você não se sentir confortável, não precisa entrar em detalhes.

Pode dizer que cumpriu todos os prazos e entregou os projetos, mas está se sentindo esgotado e por isso precisa de alguns dias de afastamento, indica Rita Passos, psicóloga e presidente da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho).

Para Passos, é melhor comunicar dessa maneira do que simplesmente dizer: "Estou muito ansioso e quero um tempo livre para mim."

Lembre-se: Esclareça suas dificuldades e necessidades e esteja aberto para responder perguntas, mas só fale ou responda a questões nas quais se sinta confortável.

Depois da conversa, mantenha uma devolução de feedback regular ao seu chefe.

Por quê? Isso é importante para o gestor saber o que está funcionando e o que não está, assim vocês ajustam o que for necessário para seu bem-estar.

Quando devo trazer essa conversa ao gestor? Camila Magalhães, psiquiatra e cofundadora da Caliandra Saúde Mental, empresa especializada em saúde mental corporativa, dá dois exemplos:

Sobrecarga de atividades.



"O chefe tem solicitado muitas reuniões e tarefas, apesar de ter uma equipe reduzida. Quando alguém se sente sobrecarregado e percebe que sua angústia está aumentando, é importante iniciar um diálogo." Pedir afastamento do trabalho.



"A depressão do profissional piorou e seu médico recomendou um ajuste na medicação. Se isso afeta sua qualidade de vida é preciso se comunicar com o líder para explicar sua situação atual e discutir ajustes no seu trabalho."

Você deve conversar com seu chefe sobre sua saúde mental? Para Lourençon, isso vai depender do contexto de cada empresa.

Se a cultura da empresa valoriza a saúde mental, não há razão para esconder.

Agora, se o chefe atua de forma autoritária e se o ambiente de trabalho é tóxico, é difícil abordar esse assunto.

Por isso...é importante que o profissional avalie se vale a pena desenvolver relacionamentos nesse ambiente, ou se é mais vantajoso buscar um novo trabalho onde ele possa se adaptar melhor e que também contribua para seu bem-estar, diz Lourençon.

Caso a caso: o que fazer quando...

...meu gestor que contribui para o desgaste da minha saúde mental?

Explore quais outras estruturas e recursos estão disponíveis na empresa para que possa buscar ajuda, indica Lourençon.

Lembre-se: Não resolva tudo por conta própria, pois isso pode gerar sobrecarga e aumentar a ansiedade, tornando a situação ainda mais complicada, explica Lourençon.

... essa conversa não foi produtiva e os problemas continuaram?

Busque outros recursos na companhia que podem ajudar, caso da equipe de RH.

Pense no que pode fazer de forma diferente. Será que você foi claro na conversa?

Por quê? As pessoas presumem que são claras em suas comunicações, mas é sempre bom verificar se a outra parte realmente compreendeu, afirma Lourençon.

Entrevista de Emprego

Como abordar saúde mental nessa etapa de seleção.

Jéssica Gondim, gerente de projetos na Companhia de Estágios, empresa especializada em recrutamento de estagiários e trainees - Germano Luders

Posso abordar sobre minha saúde mental na entrevista de emprego?

"Hoje em dia, a maioria das entrevistas de emprego inclui um momento mais descontraído, no qual as pessoas têm a oportunidade de discutir assuntos pessoais. Acho que é positivo quando alguém menciona, por exemplo, que faz terapia. Até mesmo falar sobre a prática de exercícios físicos, como vôlei ou futebol, está relacionado à saúde mental, pois o movimento e o exercício estão conectados a essa preocupação [de cuidar da saúde mental]. Você não precisa ser muito direto ao expressar essa preocupação, mas há essas maneiras de mencionar o cuidado que você tem com esse tema."

Quais perguntas fazer durante a entrevista para ver se a empresa se importa com bem-estar do funcionário?

"Questionar quais são os benefícios que a empresa oferece. Há empresas que incluíram programas de qualidade de vida no trabalho, nos quais psicólogos estão disponíveis. Se os entrevistadores mencionarem um programa de qualidade de vida, é importante indagar sobre os detalhes desse programa, para que você possa saber o que ele inclui."