O que fazer se você se arrepende da profissão que escolheu

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaCarreiras desta segunda-feira (4). Quer recebê-la às segundas-feiras no seu email? Inscreva-se abaixo.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee; aberta para não assinantes. Carregando...

É normal mudar de ideia sobre decisões tomadas no trabalho. Mas o que fazer quando o arrependimento é em relação à carreira que você escolheu?

Antes, vamos entender: por que isso acontece? Há algumas explicações:

Poucas oportunidades de emprego ou baixa remuneração.

Identificação com outra área.

Influência de familiares ou professores, que fazem com que o jovem escolha a profissão e só depois perceba que não era o que queria.

Prática diferente da teoria. "Na prática, a pessoa descobre que não há muita coincidência com o que ela estudou na faculdade", diz Andrea Trench, consultora de carreira e marca pessoal.

Se arrepender da escolha profissional não significa que é necessário mudar de carreira; especialistas indicam refletir sobre o motivo do arrependimento e buscar melhorias na posição - Fabio / Adobe Stock

Algum desses motivos soa familiar para você? Saiba o que fazer:



Reflita sobre o motivo do arrependimento.



Entenda o que gerou essa desesperança e o que está acontecendo.



Por quê? Às vezes, o arrependimento está ligado a algo específico e passageiro. Talvez o profissional esteja apenas passando por um período mais desafiador e difícil, afirma Isabela Bueno, gerente sênior da recrutadora Michael Page.



Adote uma perspectiva positiva em relação ao arrependimento.



É valorizar as experiências que acumulamos até agora. Nada foi em vão, diz Cintia Diniz, psicóloga parceira da orienteme, plataforma de gestão de saúde corporativa.



Por quê? Quando abraçamos essa mentalidade e aceitamos nossas escolhas e experiências, podemos começar a mudar e questionar como fazer as coisas de forma diferente, acrescenta Diniz.

Procure maneiras de se aperfeiçoar em sua área.



Como? Converse com pessoas da área em que você se formou e procure entender se há outras atividades que podem ser exercidas. Experimente se envolver em diferentes projetos.



Por quê? "Uma pessoa que não está muito feliz em sua função tende a achar que o problema está na carreira escolhida. Muitas vezes, pode ser a função, a empresa ou até mesmo o ambiente onde ela está trabalhando", afirma Trench.



Não rolou? Prepare-se para uma transição de carreira. Trench sugere quatro passos:



1) Investigue a nova área.

"Entenda o que essa área envolve, como são os profissionais que atuam nela, o que fazem no dia a dia e quais competências e habilidades são requeridas."

2) Expanda seu networking.

"Conheça pessoas da área para confirmar essas percepções e até para te ajudar a se movimentar nessa carreira."

3) Monte um plano de ação.

"Coloque todos os passos importantes para fazer essa transição. Se é preciso fazer novos cursos ou uma nova faculdade."

4) Coloque o plano em ação.

"Defina prazos para executar suas metas. Assim você consegue ter controle e gestão desse planejamento."

Dica: pode ser que você não precise fazer uma nova faculdade, e sim, uma pós-graduação ou MBA. Conto um caso similar na seção Minha Experiência.

Caso a caso: o que fazer...



...se estou no meio da graduação.



Antes de desistir, procure por estágios que ofereçam na descrição da vaga "job rotation", diz Bueno. Neste caso, o profissional consegue rotacionar por diferentes áreas da empresa.



Avalie também quais posições sua formação pode desempenhar. Exemplo: se cursa educação física e não quer ser professor, há várias possibilidades disponíveis: dar aulas, criar sua própria academia, empreender, se tornar um atleta, diz Trench.



Se mesmo após essas tentativas você estiver insatisfeito, é recomendado tentar trocar de faculdade.



...se estou escolhendo qual profissão seguir e desejo evitar arrependimentos.



Bueno, da Michael Page, dá algumas dicas:

Veja com quais matérias da escola mais se identifica e, a partir dessa análise, selecione carreiras que despertem seu interesse;

Converse com profissionais que já atuam na área. Isso vai ajudar a explorar possibilidades e a avaliar se a rotina daquela carreira faz sentido para você;

Participe de programas de jovem aprendiz para uma experiência prática que pode servir como um indicador de afinidade com a profissão.

Minha Experiência

Profissionais contam o que fizeram depois que se arrependeram da escolha profissional.

Júlia Vasconcelos, 23, formada em jornalismo, está fazendo a transição para a área de UX/UI designer e atualmente ocupa essa posição em uma empresa que oferece soluções de inteligência artificial e análise de dados - Guilherme Couto

Júlia começou a estudar por meio de cursos a área de UX/UI designer há um ano. Após não se identificar com a carreira de jornalismo, fez a transição para o ramo em que está atualmente.

O UX/UI designer trabalha com a parte visual e de interação de um produto ou serviço em uma plataforma, e promove a melhor experiência ao usuário.

Perrengues no caminho..."A questão financeira foi a que mais me impactou porque os cursos [sobre UX/UI designer] são caros. Precisei contar com uma reserva financeira e com apoio familiar para a transição. Foi um desafio conseguir me organizar tanto mentalmente como financeiramente."



Sentiu que tomou a decisão certa quando... "Comecei a trabalhar mais feliz e sentir no que estava fazendo. Minhas crises de ansiedade diminuíram drasticamente. Identifiquei que o principal causador de insatisfação era estar em uma área com a qual não me identificava e que não gostava."



Dicas para quem está nessa situação:

"Foquei em construir um cronograma de estudos e comecei a tentar montar projetos para ter um portfólio."

"Estudar a área que você quer ir porque, às vezes, você tem uma visão muito idealizada. Pesquisar e conversar com quem já está nesta realidade vai te ajudar a esclarecer se é isso mesmo que você quer e também a definir os passos que vai seguir."

"Cultivar o networking. Consegui a minha primeira posição em UX/UI designer pelo fato de cultivar boas relações pelos lugares onde passei."

"Cuidar do seu emocional porque é um processo confuso e doloroso."

Bruna Perez, 27, formada em biomedicina desde 2020, ela decidiu mudar de carreira em 2021 e agora atua como freelancer na área de marketing - Leitor

Depois de um ano sem achar emprego como biomédica, Bruna ingressou em um cargo de social media. Foi quando percebeu que sua paixão estava no segmento de marketing. Em vez de fazer uma faculdade novamente, ela fez um MBA em marketing digital.



Perrengues no caminho..."Senti muita dificuldade em conseguir um cargo além de estagiária ou assistente de social media devido à ausência de uma formação [superior], já que concluo o MBA somente em maio de 2024. As empresas ainda estão muito presas ao diploma, valorizando-o mais do que o conhecimento [técnico]."



Sentiu que tomou a decisão certa quando..."Comecei a fazer o MBA, e já consegui uma proposta de estágio em duas semanas. Isso mostrou que eu estava realmente no caminho certo. As oportunidades estavam bem na minha frente."



Dicas para quem está nessa situação:

"Procurar entender o que realmente gosta, ou se está apenas fazendo algo por influência externa, como dos outros ou até mesmo dos nossos pais."