Saiba como montar um portfólio profissional

Vamos aprender a expor seu trabalho usando portfólio?

Antes, o que é portfólio? Um dossiê que reúne todos os seus trabalhos e apresenta uma compilação de suas melhores habilidades. É uma vitrine que exibe o que você é capaz de desenvolver, afirma Bruna Garcia, orientadora profissional e cocriadora do podcast Foca no Trabalho.

Isso não seria um currículo? Não, explico a diferença:

Currículo: é um documento mais sucinto, com informações sobre seu histórico acadêmico e profissional. Deve usado para uma candidatura de vaga.

Portfólio: expõe seus trabalhos e pode ser usado na procura por emprego, em apresentações de reuniões de negócios e em networking, explica Paulo Augustinho, especialista em carreiras e recolocação.

Por que é importante?

Para atrair e negociar acordos com clientes, principalmente para profissionais freelancers.

Para conquistar oportunidades de emprego. Algumas vagas exigem o envio de portfólio como parte do processo seletivo.

Quais áreas mais pedem?

Segmentos como design, jornalismo, moda, marketing, desenvolvimento web e arquitetura são os mais comuns.

1) Uma apresentação no início sobre você.



Coloque um resumo com nome, o que você faz, localidade e formas de contato.



2) Seus objetivos em destaque.



Quer um emprego em uma área ou cargo específico? Faça uma avaliação da sua trajetória profissional e destaque momentos ou projetos que se adequam à posição que você está pleiteando.

Exemplo: se deseja destacar habilidade em escrita ou edição de vídeo, priorize as atividades que melhor evidenciam essas qualidades, indica Garcia.

3) Uma história visual.



A maneira como você organiza comunica muito sobre sua personalidade e profissão, sobre como estrutura seus pensamentos. O portfólio deve ter um começo, meio e fim, além de categorizar as informações de forma que as pessoas possam compreender, afirma Ana Letícia Magá, mentora de carreiras da geração Z.



4) Descrição dos projetos.



Garcia dá dois exemplos:

Fotografia: "O objetivo desse projeto era x, que alcancei através das inspirações a e b". É importante detalhar o que foi solicitado, o que você entregou e quais foram os resultados alcançados.

Implementação de um projeto na empresa: coloque qual era a situação anterior e quais foram os resultados obtidos.

Importante: A descrição ajuda as pessoas a entenderem o que você quer mostrar, em vez de abrir uma interpretação que pode gerar desinteresse ao invés de conexão, diz Magá.



5) Recomendações e feedbacks ao final.



Por quê? Isso acrescenta mais credibilidade ao seu trabalho.



Especialistas em carreiras sugerem orientar as pessoas quanto ao feedback: indique como você gostaria que a resposta ou depoimento fosse elaborado.

Exemplo: você pode pedir para que falem sobre o processo desde o início até a conclusão do projeto. Dessa forma, o cliente já terá uma ideia do que abordar.



Dicas extras:



6) Não sabe o que colocar?



Selecione os projetos mais recentes para que sejam visualizados primeiro, recomenda Garcia. Priorize aqueles que possuem maior significado ou que apresentam os melhores resultados.

Exemplo: elenque os três melhores é uma estratégia eficaz para gerar impacto em quem está vendo. Isso também cria um efeito "uau", capaz de deixar a pessoa impressionada com o seu trabalho, afirma Magá.



7) Está inseguro? Aposte no simples.

Por quê? É melhor ir aprimorando aos poucos do que, de cara, escolher um template muito extravagante que pode parecer interessante, mas que deixa tudo confuso quando lido como uma narrativa, explica Magá.

Sem experiência profissional?

Use os projetos e trabalhos feitos na faculdade ou em cursos complementares.

TCC também é um material para colocar no portfólio.

Trabalhos fictícios também podem entrar. Como? Escolha uma marca que você admire e crie um projeto para ela —mas deixe claro que aquilo foi iniciativa sua.

Cuidados:



1) Procure personalizar o portfólio de acordo com a descrição da vaga ou com a área que quer trabalhar. Não saia disparando o mesmo documento para todas as oportunidades.



2) Evite incluir trabalhos realizados para uma empresa sem consultá-la previamente.

Por quê? Algumas companhias não permitem a divulgação de projetos devido a questões de confidencialidade que protegem a propriedade intelectual e informações sensíveis.

3) Não minta. Evite incluir trabalhos nos quais você teve pouca contribuição. Dê preferência a projetos que você desenvolveu e nos quais teve uma participação positiva.



Dicas de plataformas para montar:

GitHub (usado mais para profissionais de TI);

Behance (para profissionais da área criativa como designer ou social media);

Perfis nas redes sociais como LinkedIn e Instagram também podem servir como um portfólio.

Minha Experiência

Graduandos de diferentes áreas dão dicas de como montar portfólio.

Agnaldo Felix, 26, estudante de ciência da computação e freelancer na área de desenvolvimento web - Leitor

Dicas para quem vai começar a montar portfólio:

"No começo, tive que buscar orientação com pessoas que já haviam criado um, estudar projetos de outros profissionais."

"É melhor priorizar a qualidade em vez da quantidade. Selecione cerca de três exemplos dos melhores projetos que você realizou."

"Uso bastante os feedbacks que recebo sobre o meu portfólio porque com essas avaliações consigo evoluir."

"Escolha uma variedade diversificada de projetos, pois assim você demonstra competência em diversos contextos de projetos."

Veja como é o portfólio do Agnaldo no Github e no online.

Ana Poweel, 20, estudante de design e freelancer nessa área - Divulgação

Dicas para quem vai começar a montar portfólio:

"Escrever uma parte em inglês é importante porque muitos designers, por exemplo, utilizam plataformas como o Behance, que funciona como um Instagram para esses profissionais. Nessa plataforma, há usuários de todo o mundo."

Onde escrever em inglês? "A parte essencial é a capa, que atua como destaque e é o que vai incentivar as pessoas a clicarem no seu projeto. Depois, descreva conceito do projeto, qual foi sua inspiração e do que se trata tanto em inglês como em português. Inclua também o processo de criação desse trabalho."

Para quem não tem experiência profissional..."Os primeiros trabalhos que serão incluídos no portfólio não precisam ser necessariamente reais. Recomendo o uso do site Tifólio, uma plataforma voltada para designers, onde estão disponíveis diversos briefings fictícios."

Tem mais: Ana compartilha dicas sobre como criar um portfólio na área de design em seu TikTok. Ela também tem um quadro na plataforma no qual avalia portfólios de outras pessoas e oferece sugestões para aprimoramentos.

Veja como é o portfólio da Ana no Behance e no Instagram.