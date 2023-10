Cursos com foco em ESG são impulsionados por investidores

São Paulo

O impacto ambiental e social de uma empresa é hoje um dos fatores para definir sua sobrevivência financeira e competitividade no mercado. Para atender a essa demanda que vem de consumidores e investidores, instituições de ensino têm apostado em MBAs com foco em ESG, conceito que engloba os aspectos ambiental, social e de governança de uma corporação.

Segundo Renata Brito, coordenadora do MBA ESG Management da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), as turmas são formadas por profissionais de áreas diversas, mas muitos vêm da indústria de energia, comunicação e consultorias. "Como as empresas estão um pouco assustadas e sem saber muito bem para onde ir, elas procuram consultores, que por sua vez vão atrás dessa formação."

Aula inaugural da segunda turma do MBA em ESG da Unifor (Universidade de Fortaleza), no Bairro Água Fria, em Fortaleza - Jarbas Oliveira - 18.out.23/Folhapress

É o caso da economista Agner Correa, 61, que migrou do mundo corporativo para a consultoria e se viu diante de termos que não dominava. Sócia da consultoria de negócios Go4!, ela participou da primeira turma do curso da PUC-Rio, em 2021, para atender melhor seus clientes. "Adquiri uma boa base para pesquisas e passei a filtrar melhor o que são conteúdos com consistência e o que são projetos que muitas vezes trazem apenas uma pegada mercadológica ou marqueteira."

Suellen Galvão, coordenadora do MBA em ESG da Universidade de Fortaleza (Unifor), avalia que iniciativas pouco fundamentadas podem surgir com a pressa das empresas em atender as expectativas do mercado sobre mudanças de comportamento nos negócios. "Desenvolver uma cultura em ESG não é apenas ter um projeto com começo, meio e fim. A sustentabilidade precisa ser incorporada ao planejamento estratégico."

Uma forma de consolidar práticas sustentáveis é ter métodos efetivos que registrem mecanismos e planejamentos criados, o que entra na parte de governança em ESG. "É preciso registrar o progresso, por isso existe uma demanda por relatórios mais transparentes e padronizados", afirma Cláudia Santiago, superintendente do núcleo de educação executiva da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Campinas.

Assim como o curso da Unifor, o MBA em ESG – Environmental, Social & Governance da FGV é recém-criado. A mesma ementa será oferecida no Rio de Janeiro e em Campinas, com as primeiras turmas previstas para novembro deste ano e março de 2024, respectivamente. "O lançamento do programa é uma resposta acadêmica ao crescente foco global em práticas e negócios sustentáveis", diz Cláudia.

Ela destaca como aspecto específico do MBA da FGV o engajamento para as mudanças climáticas por meio de conceitos como economia circular e logística reversa, em que o produto volta ao ciclo de produção depois de ter passado pelo consumidor com o objetivo de maximizar a reutilização de recursos.

Na Unifor, o diferencial é o módulo socioeconômico, que aborda finanças sustentáveis, responsabilidade social e a relação com o terceiro setor.

Na avaliação de Marcio Sanches, coordenador da Universidade Corporativa Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior, o ESG extrapola as grandes corporações e passa a ser buscado também em empresas menores e em instituições sem fins lucrativos.

"É um movimento que envolve as cadeias de fornecimento como um todo e, assim como a transformação digital, sustentabilidade é um conceito universal que todo mundo precisa acompanhar."

Também do ponto de vista social, Sanches defende que os cursos incluam estratégias de inclusão, antirracismo e diversidade porque cada vez mais a imagem das empresas depende do modo como lidam com os direitos de grupos minorizados.

Apesar da sigla ter se estabelecido em 2004, a partir de um documento do Banco Mundial, especialistas ainda consideram o ESG um tema novo. Na PUC-Rio, seminários com profissionais do mercado ocupam boa parte da grade para manter o programa e os alunos atualizados.

Unifor e FGV mencionam a Organização das Nações Unidas (ONU) como referência, principalmente a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos para 2030. "Praticamente todos os anos há novas colocações, então estamos atentos às atualizações de normas, exigências, novos pactos e acordos internacionais firmados", diz Suellen, da Unifor.

Conheça abaixo instituições de ensino que oferecem MBAs na área de ESG.

MBA em ESG

Onde Universidade de Fortaleza

Modalidade Remoto com alguns encontros presenciais; aulas semanais às terças, quartas e quintas

Duração 13 meses, 364 horas

Preço R$ 9.296

Próxima turma Agosto de 2024

MBA Online ESG Management

Onde PUC-Rio

Modalidade Online com aulas semanais às terças e quintas

Duração: 18 meses, 420 horas

Preço R$ 25,8 mil

Próxima turma: Agosto de 2024

MBA em ESG

Onde Ibmec São Paulo

Modalidade Presencial com aulas semanais às segundas e terças

Duração 12 meses, 450 horas

Preço Não informado

Próxima turma Novembro de 2023

MBA em ESG – Environmental, Social & Governance

Onde FGV

Modalidade online Aulas semanais às segundas e terças

Duração 13 meses, 432 horas

13 meses, 432 horas Preço R$ 26,2 mil para matrículas até 11/12/23; R$ 27,6 mil para matrículas até 26/2/24; R$ 29,1 mil para matrículas até 20/3/24

R$ 26,2 mil para matrículas até 11/12/23; R$ 27,6 mil para matrículas até 26/2/24; R$ 29,1 mil para matrículas até 20/3/24 Próxima turma Abril de 2024

Modalidade em Campinas (SP) Semipresencial com aulas mensais às quartas, quintas e aos sábados

Duração 18 meses, 432 horas

18 meses, 432 horas Preço R$ 34,2 mil para matrículas até 31/12/23; R$ 35,2 mil para matrículas até 3/2/24; R$ 37 mil para matrículas até 16/3/24

R$ 34,2 mil para matrículas até 31/12/23; R$ 35,2 mil para matrículas até 3/2/24; R$ 37 mil para matrículas até 16/3/24 Próxima turma Março de 2024

Modalidade no Rio de Janeiro (RJ) Presencial com aulas quinzenais aos sábados

Duração 17 meses, 432 horas

17 meses, 432 horas Preço R$ 38,2 mil

R$ 38,2 mil Próxima turma Novembro de 2023

MBA em Finanças de Impacto & ESG

Onde FGV

Modalidade online Aulas semanais às segundas e terças

Duração 13 meses, 432 horas

13 meses, 432 horas Preço R$ 26,2 mil para matrículas até 11/12/23; R$ 27,6 mil para matrículas até 26/2/24; R$ 29,1 mil para matrículas até 20/3/24

R$ 26,2 mil para matrículas até 11/12/23; R$ 27,6 mil para matrículas até 26/2/24; R$ 29,1 mil para matrículas até 20/3/24 Próxima turma Abril de 2024

Modalidade em São Paulo (SP) Presencial com aulas semanais às segundas e terças

Duração 14 meses, 432 horas

14 meses, 432 horas Preço R$ 42,6 mil para matrículas até 1/12/23; R$ 44,8 mil para matrículas até 9/2/24; R$ 47 mil para matrículas até 5/3/24

R$ 42,6 mil para matrículas até 1/12/23; R$ 44,8 mil para matrículas até 9/2/24; R$ 47 mil para matrículas até 5/3/24 Próxima turma Março de 2024

Modalidade em Brasília (DF) Presencial com aulas quinzenais às quartas e quintas

Duração 19 meses, 432 horas

19 meses, 432 horas Preço R$ 33,3 mil

R$ 33,3 mil Próxima turma Novembro de 2023

MBA Economia e Gestão da Sustentabilidade

Onde Instituto de Economia da UFRJ

Modalidade Online com aulas semanais às segundas e quartas ou terças e quintas

Duração 12 meses, 360 horas

Preço R$ 16,5 mil

Próxima turma Março de 2024

MBA em Finanças Sustentáveis e ESG

Onde Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ

Modalidade Online com aulas semanais em dias a definir

Duração Até 24 meses, 360 horas

Preço R$ 16,2 mil

Próxima turma Março de 2024

MBA em ESG e Inovação

Onde PUC Minas

Modalidade Online com aulas semanais às segundas e quartas

Duração 12 meses, 444 horas

Preço R$ 10,5 mil

Próxima turma Abril de 2024

MBA em ESG

Onde FESPSP

Modalidade Remoto com aulas gravadas, avaliações e seminários presenciais e módulo internacional em Londres

Duração: 18 meses, 440 horas

Preço R$ 59,5 mil

Próxima turma Abril de 2024