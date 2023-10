Profissionais buscam MBA em saneamento e recursos hídricos por influência das pautas de ESG

São Paulo

A procura por cursos de MBA nas áreas de recursos hídricos e saneamento aumentou devido ao fortalecimento das pautas de ESG no ambiente corporativo. A sigla, que engloba os aspectos ambiental, social e de governança, ganha espaço nos mais variados tipos de empresas.

De acordo com Eduardo Coutinho, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o mercado na área ambiental, como um todo, está em alta.

Flávia Leal, analista de gestão do departamento de governança corporativa da Sabesp, escolheu um curso nessa área para aprimorar seus conhecimentos. Ela fez MBA em Saneamento Ambiental na Fundação Escola de Sociologia e Política (Fesp) de São Paulo. Segundo Rafael Castilho, coordenador do curso, a proposta é formar gestores que tenham uma visão transversal do saneamento, incluindo as aplicabilidades na área de ESG.

Flávia Leal, analista de gestão do departamento de governança corporativa da Sabesp, foi aluna do curso de MBA em Saneamento Ambiental da Fesp-SP - Lucas Seixas/Folhapress

Castilho afirma que a especialização é importante porque muitas das metas de desenvolvimento sustentável estão diretamente ligadas às políticas de saneamento. "Toda vez que pensamos em um profissional do futuro na área de saneamento, não tem como imaginar alguém que não tenha a capacidade de propor soluções para esses problemas a partir de conhecimentos de ESG", diz. Devido ao aumento no interesse pela área, a Fesp vai abrir em 2024 um MBA específico em ESG.

Segundo Flávia, esse tipo de formação a permite atuar com mais propriedade na questão da governança e na análise de problemas ambientais.

A doutoranda em gestão ambiental Sandra Lopes afirma que um fator importante do trabalho com ESG é a governança das águas, buscando entender como esse recurso é utilizado e o que pode ser feito para otimizar o uso e minimizar os impactos no meio ambiente.

Sandra é coordenadora do MBA em Gestão de Recursos Hídricos ofertado pela Uninter, de Curitiba. Ela também viu a busca pelo curso crescer pelas questões de ESG. "Muitas indústrias passaram a fazer o reaproveitamento da água, por exemplo, e por isso, precisam de profissionais com conhecimento específico na área de gestão de recursos hídricos", diz.

Outro aspecto que fortalece a demanda por esse tipo de formação é a necessidade de enfrentamento da crise climática. Os impactos das secas, inundações e eventos extremos estão diretamente ligados às questões de saneamento e aos recursos hídricos.

Segundo Sandra, um elemento que ganhou mais destaque no curso foi a disposição e tratamento de resíduos sólidos. "Se o saneamento não for bem gerenciado por profissionais com conhecimento adequado, todo esse esgoto que não é tratado acaba indo para rios, lagos, córregos e agrava os problemas da crise climática", afirma a professora.

Coutinho, da UFMG, explica que a questão do saneamento no Brasil é um desafio há décadas e que ainda há muito trabalho a ser feito para levar coleta e tratamento de esgoto para toda a população. Esse cenário abre espaço para novos especialistas.

Flávia, da Sabesp, considera importante pensar no impacto a longo prazo das decisões tomadas hoje. Na visão dela, o gerenciamento adequado dos recursos hídricos e a preparação dos sistemas de abastecimentos são fundamentais para amenizar impactos socioambientais.

O MBA da Fesp tem duração de 18 meses e é voltado para um público de lideranças do setor de saneamento. As aulas são online e gravadas. Os alunos passam por avaliações e seminários presenciais na sede da escola em São Paulo.

O curso também possui um módulo internacional, realizado em Londres, na University College London. De acordo com Flávia, que participou das aulas na Inglaterra em 2022, a experiência possibilitou o contato com outras visões sobre o saneamento e conhecer novas formas de financiamento, regulação, gestão e fiscalização de projetos de infraestrutura.

O curso da Uninter tem duração de 12 meses e é totalmente online. As aulas são gravadas, mas os alunos têm contato direto com a equipe por meio de tutorias. A formação busca atingir um público diverso de pessoas que atuam na área dos recursos hídricos, fornecendo conhecimentos técnicos, teóricos e legais.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) também possui um MBA em Saneamento. O curso é online, com aulas às quartas e quintas, de 19h às 22h20. A formação é voltada para profissionais que atuam em agências regulatórias, empresas de água e saneamento, órgãos de controle e analistas de mercado. A duração é de 13 meses.

A proposta é abordar questões como o panorama do setor de saneamento, a regulação econômica, os aspectos jurídicos, além de governança e gestão de projetos.



Conheça abaixo instituições de ensino que oferecem MBAs nas áreas de saneamento e recursos hídricos.

MBA em Saneamento Ambiental

Onde FESPSP

Modalidade Remoto com aulas gravadas, avaliações e seminários presenciais e módulo internacional em Londres

Duração 18 meses, 440 horas

Preço R$ 49,5 mil

Próxima turma Novembro de 2023

MBA em Saneamento

Onde FGV

Modalidade Online com aulas semanais às quartas e quintas

Duração 13 meses, 432 horas

Preço R$ 26,2 mil para matrículas até 11/12/23; R$ 27,6 mil para matrículas até 26/2/24; R$ 29,1 mil para matrículas até 20/3/24

Próxima turma Abril de 2024

MBA em Gestão de Recursos Hídricos

Onde Uninter

Modalidade Remoto com aulas gravadas

Duração 12 meses, 480 horas

Preço R$ 7.200,48

Próxima turma Novembro de 2023

MBA em ESG

Onde FESPSP

Modalidade Remoto com aulas gravadas, avaliações e seminários presenciais e módulo internacional em Londres

Duração: 18 meses, 440 horas

Preço R$ 59, 5 mil

Próxima turma Abril de 2024