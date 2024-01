Como identificar e combater a síndrome do impostor no trabalho

São Paulo

É normal sentir-se inseguro no trabalho. Mas insegurança constante e em excesso pode ser um problema.

A síndrome do impostor é o nome dado para quando uma pessoa desconfia das próprias capacidades e acredita que é uma fraude prestes a ser descoberta, mesmo sendo bem-sucedida.

Importante: não é um transtorno mental, é um fenômeno comportamental.

Apesar de existir há bastante tempo, a síndrome do impostor fica evidente devido às transformações do mercado de trabalho, aponta Maria Eduarda Silveira, headhunter e sócia fundadora da Bold HRO, consultoria de recrutamento e desenvolvimento organizacional.

"Quantas vezes a gente escuta que precisamos ter novas habilidades? Que a inteligência artificial vai roubar nossos empregos se a gente não se reinventar? O mercado está mais ansioso", exemplifica.

Conheça alguns dos sinais da síndrome do impostor:



1. Baixa autoestima. Desmerecer suas próprias conquistas e não se sentir apto para enfrentar determinados desafios.



2. Autossabotagem. Perder oportunidades por acreditar que não é capaz, exemplifica a psicóloga Rita Passos, presidente da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de Vida).

"A pessoa começa a recusar determinadas tarefas que poderiam colocá-la em maior evidência", explica.

3. Estado de vigilância e ansiedade. Sentir que pode ser desmascarado a qualquer momento, ter medo de se colocar em situações em que poderia ser "descoberto" e fazer autoavaliações constantes.



4. Perfeccionismo e procrastinação. Há uma tendência a um estilo de trabalho mais disfuncional, com cobrança excessiva, segundo a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, cofundadora da Caliandra Saúde Mental, empresa especializada em saúde mental corporativa.

"A pessoa faz uma autoavaliação muito crítica. Nunca está bom, então fica procrastinando, o que traz um sofrimento maior", diz.

Há um grupo mais afetado? A síndrome do impostor é um fenômeno social, além de emocional, argumenta Rita Passos, e há grupos mais socialmente vulneráveis que ficam mais sucetíveis a ela.



↳ "Pessoas não brancas, a comunidade LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência são grupos que precisam desempenhar mais, mostrar mais esforço e superar o estigma, o que gera um estado de ansiedade grande", comenta.

E como combater a síndrome do impostor? Se você se identificou com os sinais que eu trouxe acima, veja algumas dicas:



Valide seu sentimento. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que você está se sentindo dessa forma.



Compartilhe esse sentimento. Fale com colegas, familiares, com seu chefe ou mentor e, até, com alguém que você admira na empresa.



Registre elogios e conquistas. Anotar no papel ou no computador pode fazer com que, nos momentos de desespero e insegurança, você possa se lembrar de suas habilidades e realizações.

"Tenha ciência do nosso padrão de pensamento negativo e desafie essa tendência de autodepreciação", diz Passos.

Faça terapia. "A psicoterapia ajuda muitíssimo a identificar quais os nossos medos e ensina a colocar nós mesmos como o centro de comparação, não o outro", argumenta a psiquiatra Camila Magalhães.



Mas... Nem tudo está nas suas mãos. Na seção abaixo, explico por que a empresa em que você trabalha pode influenciar sentimentos de insegurança.

Como o ambiente de trabalho pode potencializar a síndrome do impostor

As culturas organizacionais fazem a diferença quando falamos de síndrome do impostor, diz Maria Eduarda Silveira. "A gente precisa identificar que tipo de cultura faz mais sentido para nosso perfil de trabalho", explica.



Exemplifico: se você está em um ambiente competitivo, mas seu estilo de trabalho é mais colaborativo, sua produtividade pode ser afetada. Consequentemente, você pode se sentir uma fraude —mas só está no lugar errado.



Se as metas de uma empresa são inalcançáveis ou, por exemplo, se não há representatividade para o colaborador na empresa, ele não vai conseguir crescer e não vai se sentir confortável naquele ambiente, argumenta a headhunter.



E aí entra o papel do gestor. Não é sobre ser um chefe bonzinho, mas sobre ter uma gestão individualizada, que enxerga que alguém na equipe está se sentindo inseguro. "Uma conversa pode direcionar essa pessoa e fazer com que ela desempenhe melhor", diz Silveira.