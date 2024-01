Quer ser mais organizado em 2024? Veja estratégias e ferramentas para vida pessoal e trabalho

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaCarreiras desta segunda-feira (15). Quer recebê-la às segundas-feiras no seu email? Inscreva-se abaixo.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee Carregando...

Ano novo, metas novas... Na semana passada, falamos sobre como cumprir os objetivos que você estabeleceu para 2024. Se uma de suas metas é ser mais organizado no trabalho, a edição de hoje é para você.



Por onde começar? Identifique em quais aspectos de organização você precisa trabalhar e entenda por que essas mudanças são importantes. A partir disso, crie metas palpáveis.

"Ser organizado" é um objetivo muito amplo. Faça uma autoavaliação e identifique pontos mais específicos.

Use feedbacks como ponto de partida, defende Tamires Teixeira, mentora de carreiras da geração Z.

Não crie metas muito difíceis de serem implementadas. Sua motivação ao longo do ano não será a mesma, então é preciso ter o pé no chão na hora de definir objetivos.

É importante avaliar sua rotina e ver quais ferramentas de organização se adequam a ela - WavebreakMediaMicro/Adobe Stock

Depois disso, é hora de colocá-las em prática. Trago quatro dicas:



1. Observe em quais momentos do dia você é mais produtivo. Divida as tarefas de acordo com sua disposição, aconselha Lilian Cidreira, especialista em carreiras e professora na ESPM.

Se for uma pessoa com mais energia pela manhã, priorize funções que exigem concentração e tomada de decisão nessa parte do dia.

Caso contrário, busque fazer tarefas simples e deixe as mais complexas para a tarde.

2. Separe os dez minutos finais do expediente para planejar o dia seguinte. Verifique o que ficou pendente e reorganize sua agenda para o próximo dia a partir disso, recomenda Cidreira. Isso faz com que você perca menos tempo quando entra no trabalho.

Na sexta-feira, a recomendação é tirar meia hora antes do fim do expediente para poder organizar os compromissos e tarefas da semana seguinte.

3. Crie recompensas para suas conquistas. Elas são importantes para fortalecer a sua associação positiva ao hábito da organização, diz Tamires Teixeira.

Exemplos: após cumprir uma tarefa, coma um chocolate, veja um vídeo no TikTok ou faça uma pausa para tomar um café.

4. Identifique quais ferramentas de organização funcionam para você. Devo usar um caderno? Planner? Aplicativo? Tudo depende da sua rotina. Cidreira exemplifica:

Um profissional que trabalha fora do escritório ou de casa —visitando clientes, por exemplo— pode precisar de algo mais prático, como um aplicativo de celular ou uma planilha que possa ser acessada facilmente.

Quem trabalha em escritório e tem muitas reuniões, pode se beneficiar mais de um caderno ou de um calendário que pode ficar em cima da mesa.

Indicações de aplicativos

As duas especialistas com quem conversei compartilharam suas ferramentas favoritas:



1. Trello

Plataforma de gerenciamento de projetos gratuita e online. Nele, há recursos como checklists e etiquetas coloridas. Funciona para projetos pessoais ou em equipe e você pode designar prazos e objetivos a serem concluídos. A organização em quadros permite que todos acompanhem o fluxo de produção.

Disponível para desktop, Android e iOS



2. CheckUp

Ferramenta para gestão de tarefas. Permite organizar a rotina pessoal ou profissional e, assim como o Trello, tem integração de membros para projetos em equipe. Gera alertas e notificações para que você cumpra as tarefas que definiu.

Disponível para desktop, Android e iOS.



3. Notion

Ferramenta customizável que funciona como um espaço de trabalho. Além de gerenciar projetos, é possível organizar o fluxo de trabalho e registrar tudo em planilhas e bancos de dados. "Você consegue fazer uma gestão ampla do teu dia a dia que vai para além de uma lista de tarefas", diz Cidreira.

Disponível para desktop, Android e iOS.



4. Todoist

Aplicativo para planejar o dia, adicionar lembretes, fazer listas de projetos e adicionar colaboradores em tarefas. Também conta com um rastreador de hábitos diários, que pode funcionar para atividades pessoais.

Disponível para desktop, Android e iOS.



5. Forest

Ferramenta de concentração que funciona como um jogo. Você determina um tempo para ficar sem acesso ao celular. Uma semente é plantada e uma árvore cresce até o fim do período estabelecido. Desbloquear o aparelho antes do prazo danifica a planta. "Ele ajuda na empreitada de fazer um melhor uso do celular", comenta Teixeira.

Disponível para celular (Android e iOS).