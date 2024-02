'Pentiment' e 'Grounded', de Xbox, chegam ao PlayStation e Switch em ano de poucos lançamentos

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

O anúncio do Xbox no último dia 15 de que jogos da empresa deixariam de ter exclusividade em suas plataformas ganhou força menos de uma semana depois.

A novidade: foram revelados os quatro jogos publicados pelo Xbox Game Studios nos últimos anos que estarão disponíveis no Nintendo Switch e no PlayStation nos próximos meses.

Durante o Nintendo Direct de quarta-feira (21), a empresa japonesa anunciou que "Pentiment", um dos principais jogos de 2022, poderia ser jogado no Nintendo Switch a partir do dia seguinte, exatamente uma semana após o anúncio do Xbox.

Cena do game 'Pentiment', agora disponível para Switch e PlayStation - Divulgação

Ganhou mais destaque no evento, no entanto, "Grounded", jogo de sobrevivência de 2020 no estilo do filme "Querida, Encolhi as Crianças". Por conta das diferenças de hardware, o jogo sofreu mudanças gráficas significativas e estará disponível a partir de 16 de abril no Switch.

Os anúncios da Nintendo foram logo seguidos pela revelação do próprio Xbox de que os dois jogos também estarão disponíveis para PS4 e PS5 nas mesmas datas.

Além disso, o console mais recente da PlayStation também receberá "Hi-Fi Rush", jogo de ação baseado em ritmo que foi um sucesso inesperado em 2023, e o multijogador "Sea of Thieves". Esses vão chegar à plataforma em 18 de março e 30 de abril, respectivamente.

Os jogos de Xbox chegarão aos rivais num ano em que eles, ao menos por enquanto, não terão grandes lançamentos proprietários como no ano passado.

A PlayStation anunciou recentemente que grandes franquias da empresa não terão títulos inéditos neste ano.

Em 2023, o PS5 recebeu "Marvel's Spider-Man 2" e uma expansão gratuita de "God of War".

Já a Nintendo vem de um ano que abasteceu o que parecia ser o último ciclo do Switch com grandes jogos como "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", "Pikmin 4" e "Super Mario Bros. Wonder".

Parecia, porque as ações da empresa chegaram a cair 6% no dia 19 e retornaram ao patamar do início do mês após sites especializados afirmarem que o sucessor do Nintendo Switch deve ser lançado somente em 2025, não mais neste ano.

Na segunda-feira (26), reportagem do jornal japonês Nikkei afirmou que o novo console será lançado a partir de março do ano que vem.

Até agora, em 2024, a empresa lançou o remake de "Mario vs. Donkey Kong". Também vai lançar "Princess Peach: Showtime!" e estão previstas novas versões de "Paper Mario: The Thousand-Year Door" e "Luigi's Mansion: Dark Moon", mas nada que se compare, por enquanto, à magnitude daqueles do ano passado.

Além dos jogos de Xbox, a Nintendo anunciou "Shin Megami Tensei 5: Vengeance", versão expandida do jogo de 2021 que vai ter legendas em português pela primeira vez; "Arranger", uma aventura num mapa que lembra um cubo mágico; "Ender Magnolia", sequência do metroidvania "Ender Lilies"; um novo jogo da franquia de RPG social "Fantasy Life"; e "Endless Ocean: Luminous", de exploração do oceano.

O Switch também vai ganhar uma versão nova de "Monster Hunter Stories", de "Star Wars: Battlefront" e de "Epic Mickey". Já seu serviço pago Nintendo Switch Online vai receber jogos clássicos da Rare, que hoje pertence à Microsoft. Com ou sem console novo, a Nintendo aproveitou a primeira Direct de 2024 para apresentar um cardápio variado para o ano.

PLAY

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Persona 3 Reload

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC; disponível no Game Pass)

O remake de um dos jogos mais amados pelos fãs da franquia Persona é uma boa opção para matar a saudade de "Persona 5", de 2016. "Persona 3 Reload", lançado no início deste mês, oferece visuais novos, combates mais dinâmicos e vários elementos do jogo anterior. Além disso, foi o primeiro da franquia a misturar elementos de RPGs tradicionais com simulação social. Leia mais na crítica publicada na Folha.

Cena do game 'Persona 3 Reload' - Divulgação/Atlus

UPDATE

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A equipe brasileira de esports w7m venceu no domingo (25) o mundial de "Rainbow Six Siege" deste ano, realizado pela primeira vez no Brasil, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O campeonato premiou a vencedora com US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões). A vice-campeã, a também brasileira FaZe Clan, recebeu US$ 450 mil (R$ 2,2 milhões).

A Bandai Namco divulgou na quarta-feira passada (21) o trailer da aguardada expansão de "Elden Ring", um dos principais jogos de 2022. "Shadow of Erdtree" será lançada em 21 de junho e já está disponível para pré-venda no Xbox (R$ 214,90), PlayStation (R$ 199,50) e Steam (R$ 154,90). O presidente da FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, disse ao site Eurogamer que essa é a maior expansão em que a empresa já trabalhou. A atualização vai oferecer mais de 10 chefes, armas, habilidades e equipamentos inéditos.

A Riot Games anunciou que o projeto conhecido anteriormente como "Project L" terá o título "2XKO". Trata-se de um jogo de luta com personagens de "League of Legends" com foco em partidas em dupla, e está previsto para 2025.

"Final Fantasy 7 Rebirth", segunda parte dos remakes do jogo de PS1, chega nesta quinta-feira (29) ao PS5 com foco na expansão de regiões da versão original, de 1997, e na exploração de mundo aberto. Em entrevista ao blog oficial da PlayStation, o diretor Naoki Hamaguchi explicou o papel do hardware do console no desenvolvimento desse que é o principal exclusivo do ano até agora.

"Helldivers 2", publicado pela Sony para PS5 e PC, recebeu uma série de atualizações na semana passada para corrigir problemas de instabilidade e aumentar a capacidade dos servidores. No Steam, o game atingiu um pico de mais de 450 mil jogadores simultâneos no final de semana.

A 11ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), divulgada na terça-feira (27), mostra que 73,9% dos entrevistados afirmaram jogar videogames. Os smartphones seguem sendo a plataforma favorita para essa atividade, com 48,8% de preferência. Computadores e consoles aparecem na sequência, com 22,6% e 21,7%, respectivamente. A PGB 2024 entrevistou 13.360 pessoas no Brasil, entre dezembro e janeiro.

Na onda do fim das exclusividades, a PlayStation anunciou na quinta-feira (22) que está testando a compatibilidade de seu headset de realidade virtual PSVR 2 com o PC. Em nota no blog oficial, a empresa disse que quer torná-lo disponível na outra plataforma ainda neste ano para oferecer a seus donos "maior variedade de jogos".

"Palworld" levou um mês para conquistar 25 milhões de jogadores, anunciou na quinta (22) o estúdio japonês PocketPair. O jogo vendeu 15 milhões de unidades no Steam (R$ 88,99) e atraiu outros 10 milhões de jogadores nas plataformas da Microsoft, nas quais está disponível por meio do Xbox Game Pass. Um dos maiores sucessos comerciais de 2023, "Hogwarts Legacy" vendeu 22 milhões de unidades ao longo do ano.

A Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais) vai representar o Brasil na exposição Global Play Showcase, que reúne games de dez países e regiões. O evento será realizado em março, durante a GDC (Game Developers Conference) deste ano, em San Francisco.

download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

27.fev

"Terror at Oakheart": preço não disponível (PC)

28.fev

"Brothers: A Tale of Two Sons Remake": preço não disponível (PS5, Xbox Series, PC)

"Star Wars: Dark Forces Remaster": preço não disponível (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC)

29.fev

"Final Fantasy 7 Rebirth": R$ 349,90 (PS5)

1º.mar