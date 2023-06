Roteiros de férias ajudam a explorar lugares imperdíveis nas 5 regiões do país

São Paulo (SP)

Ainda dá tempo de viajar neste ano. Por isso, veja uma seleção de lugares, nas cinco regiões, pinçados de série da Folha que elenca cem destinos imperdíveis no Brasil. O extrato contempla áreas que concentram bom número de destinos citados nas reportagens, para ajudar na escolha da sua próxima viagem.



Amazônia (AM e PA)

Embarcação leva turistas ao encontro das águas, em Manaus, onde o Rio Negro encontra o Rio Solimões - Keiny Andrade/Folhapress

Entre o rio Negro, próximo a Manaus, e a foz do rio Amazonas, são 1.600 km. Nesse circuito natural, estão sete lugares eleitos pela Folha como incríveis: o Parque Nacional do Jaú; Manaus; Parintins, onde acontece o festival folclórico; Alter do Chão, em Santarém; a ilha de Marajó; Belém e o seu Círio de Nazaré. Em qualquer um dos destinos, ou em mais de um deles, a floresta amazônica sempre surpreenderá. Ao se programar, atente-se aos períodos de seca (de julho a setembro) e cheia (de novembro a maio).

Arredores de Porto Seguro (BA)

Praia da Barra do Cahy, em Comuruxatiba, um distrito do município de Prado, na Bahia - Divulgação

A Bahia é o estado com mais lugares imperdíveis elencados na série. Três deles estão em um roteiro de cerca de 230 km que parte de Porto Seguro e atravessa a chamada Costa do Descobrimento. Estão neste itinerário Pitinga, uma praia urbana com cara de selvagem e falésias de mais de 30 metros de altura, a famosa Caraíva, na qual o rio homônimo encontra o mar e o pôr do sol é cinematográfico, e a praia da Barra do Cahy, onde os europeus pisaram no continente pela primeira vez.

Bonito (MS)

Cardumes de diferentes espécies podem ser contemplados nos rios de Bonito (MS) - Andre / Stock Adobe

A pouco mais de 300 km de Campo Grande, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena abriga as trilhas e cachoeiras que fazem dos arredores de Bonito um dos destinos turísticos mais procurados do país. A região é uma área de mata atlântica em meio ao cerrado e também sofre influências do Pantanal —o que explica a riqueza da sua biodiversidade, que inclui onças-pintadas, onças-pardas, macacos-prego e rios de águas super cristalinas que rendem fotos espetaculares.

Arredores do Rio de Janeiro (RJ)

Um das mais famosas do Brasil, a praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, oferece um ótimo banho de mar e um pôr do sol com uma linda vista do morro Dois Irmãos e da Pedra da Gávea - Raquel Cunha/Folhapress

De Paraty à região dos lagos, incluindo o trecho que vai do Parque Nacional de Itatiaia até Petrópolis, na região serrana, o Rio de Janeiro abriga oito lugares incríveis que valem a visita. Só na capital, de mais fácil acesso, estão quatro deles: as praias do Arpoador e da Joatinga, o conjunto de praias selvagens no extremo oeste da cidade e a pedra da Gávea, pico acessível por trilha que oferece uma das vistas mais deslumbrantes que se pode ter da capital fluminense.

Arredores de Florianópolis (SC)

Vista panorâmica da praia da Lagoinha do Leste vista do topo do Morro da Coroa, no sul da ilha de Florianópolis; local é um dos mais preservados da região - Giuliane Gava/Folhapress

Partindo da capital catarinense, um roteiro de pouco mais de 300 km passa por quatro dos seis lugares eleitos pela Folha no estado. Ainda na ilha, estão a praia Mole e a praia da Lagoinha do Leste. Mais ao sul do estado, ficam o cânion do Funil, em Bom Jardim da Serra, e a pequena São Joaquim, a mais alta e mais fria cidade do sul do país, que todos os anos registra temperaturas negativas e também recebe a Festa Nacional da Maçã, que neste ano acontece de 7 a 10 de setembro.