Conheça 10 parques com cavernas, cachoeiras e praias que valem a visita no Brasil

Além dos famosos parques nacionais, os estados brasileiros também contam com dezenas de reservas que também têm um papel fundamental na conservação dos ecossistemas do país.

No último capítulo da série de reportagens sobre cem lugares imperdíveis no Brasil, a Folha apresenta uma seleção de dez desses parques estaduais que oferecem aventura, paisagens deslumbrantes e, muitas vezes, contato com uma natureza ainda praticamente intocada. Veja a seguir.



Cânions do Rio Poti (PI)

Paredões do cânion do rio Poti, que podem chegar aos 60 metros de altura em alguns pontos - Valdeci Ribeiro

Parte dos 550 km do rio Poti passa por uma fenda geológica na serra de Ibiapaba, formada há 400 milhões de anos. Hoje, caiaques e até pequenas lanchas levam turistas por entre os paredões que chegam a 60 metros de altura e, em alguns pontos, como no Poço da Bebidinha, guardam gravuras rupestres que só começaram a ser estudadas na última década, quando a criação do parque passou a proteger todo esse conjunto.

Os passeios que levam aos cânions partem de Buriti dos Montes, a 250 km de Teresina

Jalapão (TO)

No Jalapão, nascentes formam piscinas naturais de águas cristalinas - os chamados "fervedouros" - Adobe Stock

Numa das áreas menos povoadas do país, este parque ocupa uma área pouco menor que o estado do Rio de Janeiro. Por isso mesmo, os caminhos até lá e por entre o parque são marcados por muita poeira e horas de sacolejo em estradas de terra. Mas não há quem volte desse paraíso sem se sentir recompensado pelas flutuações nos fervedouros (nascentes que formam lagoas de água cristalina), pelo rafting nas águas do rio Novo e pelo pôr-do-sol nas dunas avermelhadas que chegam a 40 metros de altura.

O principal ponto de apoio para visitar o parque é a cidade de Mateiros, a 305 km de Palmas

Terra Ronca (GO)

Raio de sol invade a caverna do Parque Estatudal da Terra Ronca (GO), o maior complexo do gênero no continente - Caio Ribeiro/wikimedia

Próximo à Chapada dos Veadeiros, este parque abriga o maior complexo de cavernas da América Latina, que chegam a ter quilômetros de extensão, 90 metros de altura e são adornadas por formações rochosas naturalmente esculpidas pelas águas. O nome do parque vem do eco provocado por esse movimento, que faz parecer que a terra está roncando. A melhor época para ir é de abril a outubro, quando chove pouco. Mas, entre maio e julho, um feixe de luz penetra numa das cavernas, a Terra Ronca 2, compondo uma das cenas mais incríveis do lugar.

O ponto de apoio para visitar o parque é São Domingos, a 450 km de Brasília. A contratação de guia é obrigatória.

Serra de Ricardo Franco (MT)

Cachoeira do Jatobá, no cânion homônimo, o principal atrativo do Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, em Mato Grosso - Divulgação

No norte de Mato Grosso, Alta Floresta está cada vez mais famosa. Mas o maior potencial turístico fica no extremo-oeste, próximo a Vila Bela da Santíssima Trindade, sua primeira capital, e à divisa com a Bolívia. Por ali, no encontro do cerrado e da floresta amazônica, está o cânion do Jatobá, onde fica a cachoeira mais alta do estado, com 248 metros. Alguns quilômetros rio abaixo, essas águas formam um poço cristalino que rende um mergulho e ótimas fotos.

Vila Bela da Santíssima Trindade fica a 520 km de Cuiabá, via BR-070 e BR-174

Sumidouro (MG)

Gruta da Lapinha, no Parque Estadual do Sumidouro, em Minas Gerais; no local, foram descobertos fósseis humanos que ajudaram a reconstruir a história da presença humana no continente americano - Divulgação

A poucos quilômetros do aeroporto de Confins foram descobertos fósseis humanos que ajudaram a reconstruir a história da presença humana no continente americano. Eles estavam escondidos nas inúmeras cavernas e grutas que hoje fazem parte deste parque, como a gruta da Lapinha, com mais de 500 metros de extensão e oito salões repletos de formações desenhadas pelo rio que corria ali há 600 milhões de anos.

O parque fica em Lagoa Santa, a 50 km de Belo Horizonte e a 15 km de Confins

Ilha Grande (RJ)

Uma das praias de Ilha Grande, um dos principais destinos do litoral fluminense, também protegida por um parque estadual - Roberto de Oliveira/Folhapress

Um verdadeiro parque de diversões natural no sul do litoral fluminense, Ilha Grande oferece mergulhos com snorkel nas águas rasas e cristalinas da lagoa Azul e da lagoa Verde, além de praias com pouca ou nenhuma infraestrutura, como a do Cachadaço e de Parnaioca, onde um pequeno rio deságua no mar. Por lá, vale conhecer o pico do Papagaio, o ponto mais alto da ilha, onde um nascer do sol deslumbrante recompensa quem madruga para enfrentar os 6 km de trilha, e também a gruta do Acaia, formação rochosa que deixa a água do mar fluorescente.

As barcas que levam à ilha partem do centro de Angra dos Reis, a 370 km de São Paulo, e de Mangaratiba, a 120 km do Rio de Janeiro

Ilhabela (SP)

Praia em Ilhabela, em São Paulo; local também é protegido por um parque estadual e oferece praias ainda selvagens - Secretaria do Turismo

A ilha acolhe famílias em busca de sossego, que costumam ficar pelas águas calmas do lado continental, e aventureiros em busca de natureza pouco explorada. Para esses últimos, há atrativos como a cachoeira do Paquetá, que imita piscina de borda infinita, a isolada praia do Bonete e a selvagem praia do Poço, acessível apenas de barco ou por uma longa trilha e que oferece um enorme poço de água doce atrás da sua faixa de areia.

A balsa que dá acesso à ilha parte de São Sebastião, a 200 km de São Paulo

Alto Ribeira (SP)

Crianças observam os detalhes da estalagmite na trilha pela caverna Santana, no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, a 315 km de SP - Marcelo Justo/Folhapress

Mesmo perto de São Paulo é possível se embrenhar em cavernas e flutuar em lagos subterrâneos. No meio do caminho entre a capital paulista e Curitiba, o Petar (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira) oferece tudo isso ao alcance de uma viagem de carro. É lá que fica a Casa da Pedra, caverna com a maior abertura do mundo, com 215 metros de altura, e a caverna Lago Suspenso, acessível só de rapel, além de cachoeiras cercadas de mata atlântica intocada.

As cidades de Iporanga e Apiaí, a 315 km de São Paulo, são os principais pontos de apoio para visitar o parque

Ilha do Mel (PR)

Vista aérea da Ilha do Mel, que oferece as melhores praias do litoral do Paraná; em destaque, o Farol das Conchas e a praia de Fora - Jair/ Stock Adobe

Bem na entrada da baía de Paranaguá, essa ilha, onde só se anda a pé ou de bicicleta, abriga algumas das melhores praias do Paraná. Entre elas estão a deserta e selvagem praia do Miguel e a praia de Fora, vizinha ao Farol das Conchas, que na maré baixa ganha piscinas naturais. Entre os atrativos está uma fortaleza de 1679 e, mais próximo ao centrinho da ilha, a enorme gruta das Encantadas, que rende lindas cenas no pôr-do-sol.

As barcas que levam à ilha partem de Paranaguá e de Pontal do Sul, a 97 km e 125 km, respectivamente, de Curitiba

Caracol (RS)

A cascata do Caracol, com altura de 131 metros; dentro do Parque Estadual do Caracol, ela é uma das atrações da cidade de Canela (RS), na serra gaúcha - Alessandra Balles Cestarolli

Quando o rio Caracol encontra um penhasco de mais de 130 metros de altura, forma-se a cascata do Caracol, uma das mais icônicas paisagens do sul do país, que recebe 350 mil visitantes todos os anos. É possível contemplar a queda d’água a partir do parque homônimo (onde os ingressos custam entre R$75 e R$90), mas também do parque vizinho, o Bondinhos Aéreos Parques da Serra (com ingressos a partir de R$80).

O Parque do Caracol fica a aproximadamente 8,7 km do centro da cidade de Canela, na Serra Gaúcha