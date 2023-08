Hóspede comanda o próprio horário em hotel butique de Florianópolis

Florianópolis

O Fuso Concept é um hotel butique encravado no morro da Ponta Grossa, próximo a uma fortaleza do século 18 tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, no

norte da ilha de Florianópolis.

Inaugurado em 2021 como o primeiro hotel butique da capital catarinense, a propriedade optou por não estar presente em plataformas de hospedagem, como o Booking.com.

Bangalô Fuso, um dos 13 bangalôs do Fuso Concept - Divulgação

As reservas são feitas só pelo site oficial, que conta com as recomendações dos hóspedes —muitas acompanhadas de postagens da piscina de borda infinita ou das piscinas privativas presentes em quase todos os 13 bangalôs.

O hotel butique conta com um projeto arquitetônico minimalista nos materiais (basicamente, concreto, pedra, vidro, aço e madeira) e investe no serviço para os hóspedes.

O caminho até o Fuso passa pelas ruas de Jurerê Internacional, com suas extravagantes mansões em estilo americano e profusão de beachs clubs. Em meio a todo esse fuzuê, o estabelecimento se vende com a proposta de ser um lugar mais tranquilo. No check in, o hóspede é recebido com um shot energizante.

A área social é um grande vão de concreto de 30 metros de comprimento, onde recepção, bar e restaurante se integram ao generoso deque da piscina, separado do resto por esquadrias de aço e palha que parecem querer brincar com as nossas percepções de interior e exterior. O mobiliário é assinado por designers estrelados como Jader Almeida, Sérgio Rodrigues e Arthur Casas.

Em volta, ficam os bangalôs, mergulhados na vegetação, quase que escondidos nos corredores de madeira cercados por bambus. Ainda que as refeições no restaurante dedurem que existem outros hóspedes, no resto do tempo mal se nota a presença deles —principalmente porque, a partir dos bangalôs, só o que se vê é a imensidão do mar.

Os bangalôs buscam reproduzir o conceito do hotel —a proposta de que os hóspedes criem o seu próprio fuso horário, aproveitando o tempo como bem quiserem. A reportagem ficou no bangalô Entardecer, suspenso na parte mais alta do terreno. A subida dos degraus que levam até já mostra a vista ao redor. Logo depois, se nota a piscina, privativa e aquecida —o frio catarinense é uma constante, vale avisar), a varanda e, enfim, o próprio quarto, envolto por um jardim suspenso que cai da laje.

No banheiro, uma porta de vidro ao lado do chuveiro permite aos casais, com toda privacidade, tomar banho de olho na natureza —e até mesmo em dupla, já que o chuveiro externo, na varanda, fica ao lado.

O turista que quiser se aventurar fora do quarto do hotel pode aproveitar a enorme piscina de borda infinita do lugar, sem falar nas próprias praias de Florianópolis, é claro. Até o café da manhã pode ser servido no quarto, mas vale experimentá-lo no restaurante.

O brunch à lá carte inclui shot do dia, sucos (como o de frutas vermelhas) e frutas variadas, um queijinho colonial grelhado, servido com melaço de cana e tapiocas. Há ainda um menu autoral com brioches tostados, servidos com ovos pochê, espinafre e truta ou com cogumelos, bacon artesanal e, novamente, o queijo colonial. Tudo é preparado na hora.

Ainda que sem uma programação fixa, o Fuso prepara eventos especiais para quem quiser curtir o hotel além do bangalô. Durante a visita da reportagem, a experiência chamada Omotenashi convidava diferentes bartenders para levar ao balcão de pedra do bar uma carta com seus drinques favoritos, preparados enquanto o convidado explicava suas escolhas e contava as histórias por trás delas para cinco comensais por vez.

À noite, o hotel oferece o jantar Mar à Vista, que tem uma proposta mais romântica, servido no rooftop, aos que solicitam a experiência (R$ 600 por pessoa). Sob a luz da Lua —e de uma fogueira—, a refeição traz três opções de menu (Mar, com ostras e lagostas, Terra, com codorna e cordeiro, e vegetariano).



Fuso Concept Hotel

Diárias a partir de R$ 3.000 (por casal) no site

OUTRAS OPÇÕES DE HOSPEDAGEM

Ponta dos Ganchos Resort

Exclusivo para adultos, tem diárias a partir de R$ 3.100 por casal, com café da manhã, no site

Costão do Santinho Resort

Diárias a partir de R$ 1.400 por casal no regime all inclusive (preço para reserva mínima de duas diárias), no site



LK Design Hotel

Diárias a partir de R$ 800 por casal, com café da manhã, no site



Hotel Boutique Quinta das Videiras

diárias a partir de R$ 1.080 por casal, com café da manhã, no site